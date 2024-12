Ilia Topuria envía mensaje a la división de peso pluma

Ilia Topuria tiene un mensaje para todos sus compañeros pesos pluma. A principios de esta semana, el campeón de peso pluma de la UFC sugirió que su tiempo en las 145 libras podría estar llegando a su fin, diciendo que está considerando dejar vacante el título para ascender a la división de peso ligero.

En respuesta, Diego Lopes, quien se encuentra entre los principales contendientes en peso pluma, rápidamente sugirió que él y el ex campeón Alexander Volkanovski pelearan por el título vacante . Y aparentemente eso no le sienta bien a Topuria.

El jueves, “El Matador” envió un mensaje a todos los pesos pluma de que no planea dejar vacante su título y que su paso al peso ligero está lejos de ser una certeza en este momento.

“No voy a dejar el título vacante. La decisión de pasar a la siguiente categoría es completamente mía. Aún no he tenido ninguna conversación con UFC, así que todo está por decidir. Dejen de celebrar porque no voy a ir a ningún lado. He conquistado mi división y haré lo mismo en la siguiente”.

Topuria es actualmente el favorito para ganar el premio al Peleador del Año 2024 después de noquear a Volkanovski para reclamar el título de peso pluma y luego hacer lo mismo con Max Holloway en su primera defensa del título.

Parecía que Topuria iba a tener una revancha con Volkanovski hasta que el campeón sugirió que podría abandonar la categoría de peso. Ahora, tal vez esos planes también estén en suspenso.