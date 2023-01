Ige explica beneficio entrenar con antiguo oponente

Dan Ige se encuentra en medio de la racha más difícil de su carrera, pero dice que entrenar con uno de sus antiguos oponentes lo ayudó a prepararse para cambiar las cosas.

Actualmente, “50K” está programado para enfrentarse a Damon Jackson en el evento coestelar de UFC Vegas 67. La pelea estaba originalmente programada para aparecer como parte de la cartel principal del evento, pero los pesos pluma se elevaron al estado de evento coestelar. después de que se cancelara la pelea de peso welter entre Geoff Neal y Shavkat Rakhmonov .

Jackson entrará a la pelea con una racha de cuatro victorias consecutivas que incluye detener a Pat Sabatini en poco más de un minuto en septiembre pasado. Ige se ha enfrentado a algunos de los mejores pesos pluma de UFC durante sus últimas peleas, pero ahora se encuentra en una racha de tres derrotas consecutivas, que es la primera vez que el peleador de 31 años pierde peleas consecutivas en toda su carrera.

Ige previamente logró una impresionante racha de seis victorias consecutivas antes de perder por decisión ante Calvin Kattar en 2020. En una entrevista reciente con The Schmo , Ige habló sobre algunos de los beneficios de haber entrenado recientemente con Kattar, quien actualmente es el número 7 de UFC. contendiente clasificado de peso pluma.

“Sí, fue agradable. Calvin vino aquí por unas semanas antes de su última pelea. Y solo para que lo sepas, deja a un lado los egos, deja a un lado las peleas y hurga en los cerebros de los demás para mejorar, fue agradable entrenar con él durante dos semanas. De hecho, estuvo aquí para uno de mis últimos combates y me estaba arrinconando con Eric [Nicksick], así que eso también fue genial. Solo para tener una voz externa, una persona externa que no esté en mi campamento para que me despedace y mire las cosas que me ve haciendo en el combate como un ex oponente. Así que fue realmente genial, ¿sabes?

Kattar ha experimentado su propia racha de adversidad después de perder por decisión dividida ante Josh Emmett seguido de un nocaut técnico por lesión contra Arnold Allen, pero Ige espera que ambos hombres se hayan beneficiado de su tiempo entrenando juntos.

“Creo que de eso se trata el deporte, queremos, no nos veo peleando en el corto plazo, pero si podemos mejorarnos mutuamente, entonces el progreso elevará la competencia, y para eso estoy aquí. ”

“50K” ingresará a UFC Vegas 67 como el peso pluma número 13 del ranking de UFC y deberá detener el considerable impulso de Jackson, quien actualmente no está clasificado pero podría terminar con un número junto a su nombre si puede vencer a Ige por su quinto -victoria directa.