Hoodfoot primer participante del torneo SPO’s Battle of The Tough Guys

La empresa de lucha libre independiente ICW No Holds Barred, ha anunciado a través de sus redes sociales que el actual campeón ICW American Deathmatch, Hoodfoot, es el primer participante en el torneo SPO’s Battle Of The Tough Guys.

Hoodfoot busca conseguir victorias consecutivas en el torneo, ya que ganó el Torneo Battle Of The Tough Guys del año pasado al derrotar a Bobby Beverly en la final. Esta será la tercera edición del torneo, pero la primera llevará el nombre del fallecido Sean Patrick O’Brien, quien falleció en marzo de este año.

FIGHTER

ANNOUNCEMENT 👊 FIRST ENTRANT

HOODFOOT (c) SPO’s “Battle Of The Tough Guys” 16 MAN Tournament!! 2 BACK to BACK EVENTS. LIVE! Saturday December 30th – WHITE EAGLE – Worcester MA – 4PM & 8PM 🛎️ TICKETS – https://t.co/YtnPeZL3tk ONE TIME FOR

THE WORKING MAN! pic.twitter.com/OgNPvIfJG6 — ICW No Holds Barred ⛓ (@ICWNHB) October 4, 2023

El primer torneo anual SPO’s Battle Of The Tough Guys se llevará a cabo el sábado 30 de diciembre como parte del Wrestival de este año. El torneo se desarrollará en dos eventos que se llevarán a cabo en White Eagle en Worcester, Massachusetts, a las 4 p. m. y a las 8 p. m. desde ICW No Holds Barred. Las entradas para ambos eventos, así como otros eventos del Wrestival de este año, están actualmente a la venta en ShopIWTV.com .