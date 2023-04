Holloway y la pelea que quiere a continuación

Max Holloway tiene sus ojos puestos en el cinturón, pero también en un nombre específico en la división de peso pluma.

Se trata del veterano Chang Sung Jung. El “Zombie coreano” es uno de los pocos nombres en la parte superior de la categoría de peso con el que Holloway (24-7 MMA, 20-7 UFC) aún no ha peleado. Ahora recién salido de una victoria por decisión unánime sobre Arnold Allen en el evento estelar del sábado de UFC on ESPN 44, Holloway cree que es una pelea que podría tener sentido para él a continuación.

“Korean Zombie, ese es el único tipo de mi tiempo, con los chicos mayores, con el que no he llegado a pelear”, dijo Holloway a los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC on ESPN 44. “Me encantaría esa pelea. Hay una pelea en el país de mis agentes, Australia. Australia se supone que va a suceder en algún momento, no sabemos cuándo, y si Korean Zombie quiere puede conseguirlo. Me encantaría pelear con él. Es uno de los tipos que crecí viendo.

“Estoy un poco alucinando con cómo no hemos peleado todavía. ¿Cómo no hemos peleado? Si es uno de los tipos, es uno de los tipos. Me encantaría compartir el octágono con él. Él es uno de los OGs que no llegué a luchar, y llegamos en la misma época, y no luchamos entre sí “.

La victoria de Holloway sobre Allen (19-2 MMA, 10-1 UFC) fue la primera pelea desde que perdió por tercera vez ante el campeón Alexander Volkanovski allá por julio de 2022. Holloway aún aspira a recuperar el título del peso pluma de la UFC. Y a pesar de estar 0-3 contra el campeón, Holloway no está estresado por su camino de regreso al título y no le deseará a Volkanovski una derrota en su próximo combate de unificación del título contra Yair Rodríguez en UFC 290 el 8 de julio.

“Veremos qué pasa”, dijo Holloway. “Que gane el mejor. Tengo la oportunidad de ser un fan en esa pelea en julio, y vamos a ver qué pasa. Nunca digas nunca. Estaremos bien”.