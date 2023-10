Holloway pide pelea por el título BMF contra Gaethje

Justin Gaethje tiene un oponente potencial para su primera defensa del título de la BMF si no quiere esperar demasiado para tener una oportunidad por el título de peso ligero.

El campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev derrotó a Alexander Volkanovski en su revancha de UFC 294 el sábado pasado en Abu Dhabi. Makhachev noqueó a Volkanovski apenas unos meses después de su candidata a ‘Pelea del Año’ en UFC 284.

Makhachev ha insinuado un posible ascenso al peso welter para su próxima aventura en UFC, pero sigue concentrado en enfrentar a los principales contendientes de peso ligero. Gaethje se ha consolidado como el próximo hombre probable después de derrotar a Dustin Poirier en UFC 291.

En un tweet reciente, el ex campeón de peso pluma de UFC, Max Holloway, disparó su tiro al cinturón de Gaethje.

If you change your mind bratha, how about one for the fans? #BMF 🙌🏻 @Justin_Gaethje https://t.co/d4KjwBdTHz

— Max Holloway (@BlessedMMA) October 26, 2023