Henry Cejudo ahora es ‘Mystic Triple C’

Jon Jones tuvo una victoria casi impecable en UFC 285, y al parecer todo es gracias a Henry Cejudo.

Resulta que entrenar con un antiguo luchador olímpico y campeón de la UFC tiene sus ventajas. Poco después de que Jones fuera capaz de ganar por sumisión a Gane, Cejudo publicó en Twitter para felicitar a Jon por la victoria, al tiempo que se daba una palmadita en la espalda mostrando imágenes de sí mismo enseñando las técnicas exactas que Jones utilizó en Gane.

¡¡¡”Llámenme Místico Triple C porque predigo cosas!!! @Jonny Bones #And New 🐐🐐” Cejudo subtituló, haciendo referencia, por supuesto, al lema Mystic Mac de Conor McGregor.

Pocos esperaban que entrenar con Cejudo durante el poco tiempo que lo hizo, tendría un impacto masivo en que Jon Jones pudiera ganar su pelea. Dicho esto, es difícil ignorar la planificación estratégica que el olímpico es capaz de considerar.

Con o sin la ayuda de Henry Cejudo, no se puede negar lo impresionante que fue esta victoria de Jon Jones. Será interesante ver si estos dos continúan trabajando juntos mientras Jon se prepara para su aparente combate de verano con Stipe Miocic.

