Helwani: “Makhachev no está al nivel de Khabib”

El destacado reportero de artes marciales mixtas Ariel Helwani se siente confiado al decir que Islam Makhachev no es tan bueno como su mentor Khabib Nurmagomedov .

Cuando Khabib dejó vacante el título de peso ligero en 2021 luego de su tercera y última defensa exitosa frente a Justin Gaethje en el año anterior , Daguestán y su entrenador continuaron destacando un nombre en ascenso como su sucesor.

Avance rápido un par de años y ese hombre ahora se sienta en el trono que una vez ocupó su amigo de la infancia. Y después de haberlo hecho con Khabib en su esquina en octubre pasado, Makhachev agregó la defensa inicial a su reinado el pasado fin de semana sin la presencia de “The Eagle” .

En el evento principal de UFC 284, Makhachev se enfrentó a Alexander Volkanovski , el rey reinante del peso pluma que buscaba el codiciado estatus de campeón-campeón. Después de una memorable batalla de cinco asaltos en Perth, Australia, fue el equipo visitante el que dejó descontenta a la multitud local, asegurando las tres tarjetas para mantener el cinturón de las 155 libras.

Durante el episodio más reciente de The MMA Hour , el presentador Helwani reaccionó al evento de pago por evento del pasado fin de semana y las ramificaciones de la súper pelea de campeón contra campeón que encabezó la cartelera.

Habiendo explicado que no cree que Makhachev haya superado a Volkanovski como el mejor peleador libra por libra en el UFC, un sentimiento aparentemente compartido por el panel de clasificación de la promoción , el periodista canadiense nombró a otra persona a quien cree que el ruso aún no ha superado. .

“Lo siento, no es tan bueno como Khabib. ¡No es!. En esta etapa, después de 26 peleas, Khabib era más refinado, dominante, mejor… Dicho esto, él (Makhachev) es uno de los tres mejores peleadores del planeta. Sé que no se nos permite criticar a Islam Makhachev, sé que es un tabú… ¡Estoy diciendo que ganó la pelea! Estoy diciendo que ganó de manera justa y honesta… Estoy siendo lo más imparcial posible”.

Helwani pasó a teorizar por qué tantos parecen decididos a poner a Makhachev por encima de su compatriota, quien se retiró del deporte con un récord intachable de 29-0 luego de un reinado de tres defensas en el peso ligero.

Según el reportero de MMA desde hace mucho tiempo, la gente simplemente busca continuar el “linaje” en torno a Khabib comparando a su protegido con él. Pero dada la derrota por nocaut en el currículum de Makhachev y el éxito que Volkanovski encontró al final de su pelea , Helwani cree que sigue habiendo una brecha entre el estudiante y el maestro.

“Creo que estamos poniendo los elogios y todas las cosas que teníamos sobre Khabib sobre sus hombros (de Makhachev). Tomamos la batuta que tenía Khabib y se la damos porque queremos continuar con ese linaje. No es lo mismo. Ahora mismo no es el mismo tipo… ¿Cómo sé que no es el mismo tipo? Khabib nunca fue noqueado por los Adriano Martins del mundo… Khabib nunca fue puesto en una posición como esta, el sábado, en el quinto round siendo golpeado”.