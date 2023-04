Harrison: “Quería estar en temporada 2023 de PFL”

Kayla Harrison quería ser parte de la temporada 2023 de la PFL, pero cree que la promoción tiene otros planes para ella.

Harrison (15-1), dos veces ganadora de la temporada de peso ligero, no pudo ganar su tercera temporada consecutiva cuando Larissa Pacheco la derrotó en noviembre pasado en el evento principal del Campeonato de la PFL de 2022.

La derrota golpeó duramente a Harrison. Luego, la dos veces medallista de oro olímpica en judo dijo que se estaba preparando para la temporada 2023 cuando, sorprendentemente, la PFL decidió tomar una dirección diferente con ella.

“Quería estar en la temporada. Por supuesto que quería estar en la temporada. En cuanto terminó el torneo, en cuanto perdí, anoté mis objetivos. Yo estaba como: ‘campeón de 145 libras. Va a estar en la temporada. Venga mi pérdida. Tenía todas mis áreas clave de enfoque, y eso no está en las cartas para mí. Eso no es lo que quieren hacer. Quieren que pelee en el pay-per-view.

“No sé. Creo que me pagan mucho dinero. Creo que sienten que (la temporada regular y los playoffs) no es la mejor manera de utilizarme. Creo que quieren ponerme en un cartel de pago por evento contra un gran nombre”.

Harrison admite que siente que se está perdiendo la temporada y que no le gusta estar inactiva al margen.

“He estado un poco deprimida por eso. Es difícil ver algo que ayudaste a construir. No importa cuán despierta y pacífica esté, el mundo sigue avanzando y yo estoy sentado aquí. A veces eso es difícil. Quiero pelear, no solo quiero hablar de pelear. Quiero pelear, así que es frustrante”.

El inicio de la temporada de peso ligero femenino de 2023 es la campeona de la PFL de 2022, Pacheco, quien se enfrenta a Julia Budd en el cabeza de cartel de la Semana 2 de la PFL 2023 el viernes en The Theatre en Virgin Hotels en Las Vegas. La cartelera principal se transmite por ESPN2 luego de las preliminares por ESPN+.