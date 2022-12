Hard Hit: «1sr Break Through Tournament»

Con la participación de ocho luchadores, la empresa independiente Hard Hit realizó su competencia «1sr Break Through Tournament».

► «1sr Break Through Tournament»

El torneo se celebró en el Shin-Kiba 1st RING de la capital japonesa. El evento fue producido por Nico Pro.

Primero se llevaron a efecto los duelos de la primera ronda. Yutaka Kobayashi y Keisuke Hashimoto abrieron las acciones, pero tras 5 minutos se decretó empate. Se acordó que continuaran luchando tres minutos más, pero la igualdad prevaleció y por sorteo, Kobayashi avanzó a semifinales.

A continuación, Tyson Maeguchi se impuso a Kenta Hattori usando su mayor experiencia.

La mayor corpulencia de Takahiro Tababa le permitió someter a Ryo Inoue de AJPW en solo 41 segundos.

Cerrando la ronda inicial, Oji Shiiba venció a Akira Jumonji dejándolo inerte, por lo que el réferi detuvo el combate.

La primera semifinal comenzó con un tremendo choque de patadas entre Tyson Maeguchi y Yutaka Kobayashi, que después se fue al terreno de la sumisión, hasta que Maeguchi anuló a su oponente y logró su pase a la gran final.

En la segunda semifinal, Oji Shiiba logró someter a Takahiro Tababa en poco menos de cinco minutos, capturándolo con un Sleeper Hold.

En el turno semifinal, se dio un mano a mano especial entre Hikaru Sato enfrentando a Soma Watanabe de GLEAT. La mayor experiencia de Sato quedó manifiesta y no tardó en llevarse el triunfo, aunque al final ambos estrecharon sus manos en señal de respeto.

En la gran final del torneo, que se dirimió en su mayor parte como un duelo de Kick boxing, Oji Shiiba se impuso a Tyson Maeguchi tras conectar un Front Necklock.

Hikaru Sato entregó el premio al vencedor, que incluye una lucha individual contra Minoru Suzuki para el 31 de diciembre.

Los resultados completos son:

Hard Hit «1ST BREAK THROUGH TOURNAMENT», 25.11.2022

Shin-Kiba 1st RING

0. Break Through Tournament – Round 1: Yutaka Kobayashi vs. Keisuke Hashimoto – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

0a. Yutaka Kobayashi vs. Keisuke Hashimoto (3:00) finalizó sin decisión.

0. Break Through Tournament – Round 1: Tyson Maeguchi venció a Kenta Hattori (3:49) con un Palm Strike.

0. Break Through Tournament – Round 1: Takahiro Tababa derrotó a Ryo Inoue

(0:41) con un Guillotine Choke.

0. Break Through Tournament – Round 1: Oji Shiiba venció a Akira Jumonji (4:12) por detención arbitral (Palm Strike).

1. Fuminori Abe derrotó a SUSHI (2:57) con un Key Lock.

2. Dan Tamura y Takuro Niki vencieron a Takatoshi Matsumoto y KURO-OBI (10:24) con un Figure-Four Leglock de Tamura sobre KURO-OBI.

3. Break Through Tournament – Semifinal: Tyson Maeguchi derrotó a Yutaka Kobayashi (5:50) por KO (Palm Strike).

4. Break Through Tournament – Semifinal: Oji Shiiba venció a Takahiro Tababa (4:47) con un Sleeper Hold.

5. Exhibition Match ~ MMA Rules: Ryo Kawamura vs. Takuya Wada – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (R2, 5:00).

6. Hikaru Sato derrotó a Soma Watanabe (7:00) con un Achilles Tendon Hold.

7. Break Through Tournament – Final: Oji Shiiba venció a Tyson Maeguchi (13:21) con un Front Necklock.