En la más reciente edición de Raw, vimos un careo entre el Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Gunther, Finn Bálor y Damian Priest, que terminó con The Judgment Day atacando a Guntehr y Priest.

Pero, luego, se confirmó que Gunther deberá defender su título en WWE Saturday Night’s Main Event, en triple amenaza, ante Bálor y Priest, según dictaminó el Gerente General de Raw, Adam Pearce.

Gunther arrancó advirtiendo que Finn Bálor había cometido un error al cruzarse en su camino y aseguró que el evento Saturday Night’s Main Event no terminaría como Survivor Series. Sin embargo, la música de The Judgment Day interrumpió sus palabras, y Bálor apareció acompañado de Dominik Mysterio, Carlito y JD McDonagh para reclamar que merecía una oportunidad por el título, algo que según él, Gunther había desperdiciado al dársela a Dominik.

Bálor no solo tomó crédito por la victoria de Gunther en Survivor Series, sino que prometió que este sábado le arrebataría el título. Gunther respondió con fuerza, señalando que Bálor ya no era el luchador que había sido el primer Campeón Universal, sino alguien que tomaba atajos y se rodeaba de personas extrañas. Aseguró que él era el mejor del mundo y que su cinturón lo demostraba, dejando claro que Bálor no estaba ni estaría a su nivel.

Damian Priest hizo su entrada. Priest y Gunther unieron fuerzas brevemente para atacar a Bálor, pero la alianza se rompió cuando Gunther intentó aplicar una powerbomb fuera del ring, solo para ser detenido por un Sling Blade de Bálor, seguido de un Coup de Grace desde el filo del ring.

Priest, recuperándose, logró imponerse sobre The Judgment Day y se preparó para ejecutar un doble chokeslam sobre Dominik y McDonagh. Sin embargo, Bálor atacó por la espalda, y la ventaja numérica de The Judgment Day se hizo sentir. El equipo inmovilizó a Priest mientras Gunther le propinaba un dropkick y Bálor remataba con tres Coup de Graces consecutivos.

Al final, Bálor se alzó triunfante, sosteniendo en el aire tanto el Campeonato Mundial de Peso Completo junto a su Campeonato de Parejas. Y luego, tras bambalinas, Pearce oficiliazó la triple amenaza.

