GPS es agente libre: «Puedo hacer lo que quiera»

Georges St-Pierre ya no está bajo contrato de UFC. El ex campeón de dos divisiones de UFC reveló el viernes que su contrato con la promotora con sede en Las Vegas ha llegado a su fin.

St-Pierre habló con MMA Junkie en el pesaje ceremonial entre Jake Paul y Anderson Silva sobre el último desarrollo de su carrera.

“No sé la fecha exacta, pero me alegro de estar libre. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero mis días de tratar de demostrar que soy el tipo más fuerte del mundo se han ido, ¿sabes a lo que me refiero?».

“Mi corazón ya no está para hacer esto. Simplemente disfruto estar aquí como promotor. Estoy sano, que es lo más importante, rico y no necesito hacerlo, lo hago porque me encanta”.

St-Pierre no ha competido desde 2017, cuando derrotó a Michael Bisping para ganar el título de peso mediano de UFC. St-Pierre dice que no tiene interés en pelear al más alto nivel, pero no cerrará la puerta a la competencia de menor nivel.

“Podría hacer algo, pero tiene que ser algo bien organizado, y tal vez algo donde los riesgos de lesiones sean mínimos, no algo que sea demasiado loco porque mis días de competencia han terminado. Si lo hago, lo haré bien y entrenaré duro. Nunca dices nunca, pero debe ser en el momento adecuado. Ya veremos.»