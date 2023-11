Zach Gowen: «Vince McMahon me salvó la vida»

Zach Gowen debutó en WWE durante el episodio de SmackDown del 15 de mayo de 2003 y fue despedido de la compañía el 4 de febrero de 2004. A pesar de la brevedad de su carrera en la misma, se pueden recordar algunos momentos -también había trabajado previamente en TNA o posteriormente en ROH y la escena independiente- y hoy nos acorodamos de la lucha que tuvo con Vince McMahon en Vengeance 2003.

► Zach Gowen recuerda a Vince McMahon

«Vince no me llevó a través de esa lucha en absoluto. Escucha, no hablaré mal del hombre porque quiero mucho a Vince McMahon. Literalmente, me salvó la vida y me puso en esa posición, me dio esa plataforma que lanzó el resto de mi vida, ¿sabes?, pero hicimos eso, y podría haber sido uno de los primeros en hacer ese estilo de lucha,» reflexionó Gowen.

«Es la forma en que Logan Paul hace sus luchas ahora. Así que es movimiento por movimiento, planeado 2, 3, 4 semanas antes. Me llevan en avión a Nueva York. Estoy en un almacén con el ring. Estoy yo, está Vince, y esto es como tres semanas antes de la lucha, y los agentes están allí. Tienes a Bruce Prichard allí y a Pat Patterson allí, todos apiñados alrededor de Mike Chioda, ¿el árbitro? Solo hablamos de, ‘Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes? ¿Qué puedes hacer, Vince? Zach, ¿qué puedes hacer aquí? Bueno, puedo hacer eso. Bueno, genial.’ Luego lo ensamblamos movimiento por movimiento por movimiento.

«El día antes del pago por visión, me hacen volar a Denver temprano. Alquilan un gimnasio de una universidad comunitaria local. Montan un ring, y de nuevo, Vince y yo repasamos todo el día antes, movimiento por movimiento, con los agentes allí y el árbitro.»

Fue uno de los 16 combates que Zach Gowen tuvo en WWE, comenzando con el choque en desventaja que él y Stephanie McMahon ganaron a The Big Show para que consiguiera un contrato, y terminando con su mano a mano con Tajiri el 21 de octubre. Podemos señalar también que se enfrentó a Brock Lesnar en el SmackDown del 19 de agosto y a Matt Hardy en No Mercy 2003. Además, trabajó con John Cena o Kurt Angle.