UFC 282 ha pasado por una carnicería en el último día. El campeonato de peso semipesado de UFC estaba en juego entre Jiri Prochazka y Glover Teixeira. Prochazka abandonó la pelea debido a una lesión grave y dejó vacante su título. Los peleadores de peso semicompleto mejor clasificados Jan Blachowicz y Magomedov Ankalaev ahora encabezarán UFC 282 por el campeonato vacante.

Sin embargo, a Glover Teixeira se le ofreció la pelea por el título de UFC contra Magomedov Ankalaev, pero rechazó la propuesta. En una entrevista, el peleador brasileño explicó que necesita más tiempo. Él dijo:

“Les dije que necesitaba más tiempo para este chico [Ankalaev], que tiene un estilo diferente. El tipo es zurdo. Le dije: ‘¿Qué hay de pelear con él en Brasil?’ [en UFC 284 en enero]. Lo negaron y dijeron que necesitaban a alguien para pelear en Las Vegas. Dije: ‘Está bien, pelearé con Jan [Blachowicz] en Las Vegas. Si me vas a despistar, Jan tiene una postura regular. Ankalaev es un juego totalmente diferente. Necesito más tiempo.»

Teixeira de Brasil explicó que estaba dispuesto a pelear contra un reemplazo en UFC 282 pero no contra Ankalaev, sino que deseaba enfrentar al ex campeón Jan Blachowicz . Teixeira ha sido un peleador activo en UFC desde 2012 y es un ex campeón de peso semipesado de UFC, dado el tiempo que ha estado trabajando con la organización, supuso que había creado más buena voluntad con ellos.

“Me sentí un poco irrespetado . Teniendo en cuenta todo lo que he hecho por esta empresa. Estoy un poco triste por toda esta situación. ¿Por qué no me dejaron pelear con Jan? Son dos veteranos peleando de nuevo, pero vendería más que esta pelea de Ankalaev. Somos dos pesos completos. Seguro que vendería más, sin faltarle el respeto a Ankalaev. Simplemente no es tan conocido aquí en Estados Unidos. Tal vez esté en Rusia, no lo sé. Honestamente, no entiendo estas cosas que hacen”.