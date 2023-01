La empresa GLEAT llegó al Tokyo Dome City Hall donde presentó “GLEAT Ver.4”, evento con el que cerró año a tambor batiente.

► “GLEAT Ver.4”

El luchador estadounidense Luigi Primo hizo su debut en Japón contra CIMA en una divertida contienda donde cayó luego de poco más de seis minutos.

BULK Orchestra (Check Shimatani y Hayato Tamura) se confirmaron en la posesión del Campeonato de Parejas G-INFINITY, superando a eat Black Generation (Flamita y YUTANI) y a STRONGHEARTS (Issei Onitsuka y Shigehiro Irie), en triple amenaza.

T-Hawk y Kaz Hayashi cayeron ante Los Ingobernables de Japón (SANADA y BUSHI) quienes fueron invitados especiales en este evento.

En el turno estelar, El Lindaman aseguró el cinturón del Campeonato G-REX, imponiéndose en su séptima defensa ante Kaito Ishida.

Para cerrar la función, todos los luchadores de GLEAT salieron a la pasarela y agradecieron al público su preferencia en el transcurso del año.

Los resultados completos son:

GLEAT “GLEAT VER.4”, 30.12.2022

Tokyo Dome City Hall

Asistencia: 1,051 Eepectadores

1. LIDET UWF Rules: Minoru Tanaka (D1/E1) venció a Rionne Fujiwara (D1/E0) (3:54) con un Cross Kneelock.

2. LIDET UWF Rules: Michiko Miyagi y Maya Fukuda (D1/E1) derrotaron a Mika Iwata y Yura Suzuki (D3/E0) (6:22) por KO (Fukuda sometió a Suzuki con una Left High Kick).

3. LIDET UWF Rules: Takanori Ito (D0/E4) vs. Shinya Aoki (D2/E2) – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. LIDET UWF Rules: Tetsuya Izuchi (D1/E1) venció a Yu Iizuka (D1/E1) (7:29) por KO (German Suplex Hold).

5. Jun Tonsho, Keiichi Sato y Gringo Loco derrotaron a Soma Watanabe, Jack Cartwheel y Septimo Dragon (8:59) con un Base Drop de Loco sobre Cartwheel.

6. Quiet venció a Hartley Jackson (2:37) con un Horizontal Cradle.

7. Amazing Singles Match: CIMA derrotó a Luigi Primo (6:28) con la Meteora.

8. G-INFINITY Title, 3 Way Match: Hayato Tamura y Check Shimatani (c) vencieron a Issei Onitsuka y Shigehiro Irie y a Flamita y YUTANI (17:13) con un Hayato Orchestra de Tamura sobre Onitsuka (2nd defense) defendiendo el título

9. Special Match: SANADA y BUSHI derrotaron a T-Hawk y Kaz Hayashi (17:21) con un Rounding Body Press de SANADA sobre Hayashi.

10. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a Kaito Ishida (20:08) con un Tiger Suplex Hold defendiendo el título