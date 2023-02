Gane: “No es posible que Jones se meta en mi cabeza”

El contendiente de peso completo de UFC, Ciryl Gane, respondió después de que Jon Jones dudara de sus sorprendentes credenciales antes de su próxima pelea.

Este fin de semana en UFC 285 , Gane buscará asegurar su lugar en el trono por segunda vez. Anteriormente, el francés no logró emerger como el rey indiscutible en su enfrentamiento de unificación con Francis Ngannou en enero pasado en UFC 270.

Ahora, después de haberse recuperado con estilo contra Tai Tuivasa en Francia y haber visto a “The Predator” partir de la promotora, “Bon Gamin” está listo para competir por el oro vacante. Y cuando lo haga, dará la bienvenida a una nueva cara a la división.

El cabeza de cartel del sábado verá a Gane compartir el octágono con Jones, un ex dos veces campeón de peso semicompleto que es ampliamente considerado como uno de los principales candidatos en el debate que rodea al mejor de todos los tiempos.

Para Jones, la pelea será la primera en más de tres años. El nativo de Rochester renunció al cinturón de 205 libras en 2020 en medio de una disputa salarial con el UFC, y luego se comprometió a una transición de peso completo durante su despido.

Durante una entrevista reciente con TMZ Sports, se le preguntó a Gane si había visto los comentarios de Jones y si tenía una respuesta.

Al no haber ganado una reputación como un peleador que habla basura durante su mandato en el Octágono hasta la fecha, la respuesta del francés quizás no fue sorprendente. Después de reírse de los comentarios, Gane le aconsejó a Jones que dejara de hablar para cuando estén encerrados juntos en la jaula.

“No, para mí, no importa lo que diga. Hombre, no estoy realmente en este juego (charla basura). Sé que algunos chicos a veces quieren meterse en tu cabeza. Pero, para mí, no es posible. Voy a hacer mi actuación, voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi deporte, me gusta este deporte. Me encanta este deporte. Voy a hacer mi deporte. Eso es todo.

“No sé por qué quiere hablar. Pero, hombre, vamos a hacer eso (golpes en las palmas), y eso es todo. No necesitas hablar mi amigo. Vamos a hacer el trabajo en la jaula y ya veremos”.

Si bien Gane se ha ganado la reputación de ser el líder de una nueva generación de pesos completos, que combinan el poder habitual asociado con la división con la velocidad, la elusividad y la agilidad, parece claro que Jones no está de acuerdo con esa evaluación. Con eso, “Bon Gamin” buscará convertir a “Bones” en un creyente en la noche de la pelea del 4 de marzo.