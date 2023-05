Ganbare Pro: “Love Phantom 2023”

Ganbare Pro realizó su evento “Love Phantom 2023” desde el Tokyo Korakuen Hall con dos luchas de campeonato.

► “Love Phantom 2023”

La legendaria chica de cabaret Liara tuvo su debut en la lucha libre después de meses de entrenamiento y preparación. Su rivial en turno fue YuuRI quien no tardó en hacerse del control del duelo el control y ganarlo con una Missile Kick. Liara estaba feliz por su debut y YuuRi se mostró complacida porque ahora Ganbare☆Joshi tiene seis mujeres.

Los estadounidenses Dan The Dad y Kody Lane salieron avantes ante Romance Dawn (Shota y Soma Takao). Estos luchadores independientes llegaron a Ganbare Pro por recomendación de Shota, quien los conoció durante su gira estadounidense de hace unos meses.

En el turno semifinal, Hentai Punch Drunkers (Hikaru Sato y Tyson Maeguchi) se apoderaron del Campeonato Mundial de Parejas Spirit of Ganbare al dominar en la final del torneo de adjudicación a la dupla de Tatsuhito Takaiwa y Yumehito Imanari . Tras celebrar su triunfo, Sato y Maeguchi recibieron el desafío de Dan The Dad y Kody Lane.

En la lucha estelar, Mizuki Watase se enfrentó a su prueba más dura hasta el momento para defender el Campeonato Spirit Of Ganbare. Keisuke Ishii pasó el combate tratando de encontrar la forma de someter a Watase. Pero éste contrarrestó una Kneel Kick a atrapó a Ishii en el aire y usando el impulso para hacer un Back Drop. Ishii contrarrestó una Kneel Kick, pero no pudo escapar del Elbow Strikes que fue clave para que Watase ganara.

Isami Kodaka ingresó al ring acompañado de los otros miembros de Sento Minzoku y lanzó su desafío. Entonces Michiyoshi Mishima intervino y le recordó a Kodaka que el joven Munetatsu Nakamura lo colocó espaldas planas en el combate inicial, por lo que no estaba en posición de pedir una oportunidad titular. Watase propuso que Isami Kodaka y Munetatsu Nakamura se enfrentaran en un combate para ganar la oportunidad por el título.

Los resultados completos son:

Ganbare Pro “LOVE PHANTOM 2023”, 05.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 489 Espectadores

1. Ganbare Pro vs. Sento Minzoku: Ken Ohka, Shinichiro Tominaga y Munetatsu Nakamura vencieron a Isami Kodaka, Minoru Fujita y Daiki Shimomura (12:41) con un Backslide de Nakamura gegen Kodaka.

2. Liara Debut Match: YuuRI derrotó a Liara (7:43) con la Missile Kick

3. Shuichiro Katsumura y Moeka Haruhi vencieron a Hartley Jackson y HARUKAZE (15:21) con un Diving Foot Stomp de Haruhi sobre HARUKAZE.

4. Special Singles Match: Nao Kakuta derrotó a Yoshiko Hasegawa (12:09) con la Shiden Kai.

5. Dan the Dad y Kody Lane vencieron a Shota y Soma Takao (11:48) con un Modified Chin Crusher de Dan sobre Shota.

6. First Spirit of Ganbare World Tag Team Champions Tournament – Final: Hikaru Sato y Tyson Maeguchi derrotaron a Tatsuhito Takaiwa y Yumehito Imanari (18:41) con la Buzzaw Kick de Maeguchi sobre Takaiwa – conquistando el título.

7. Spirit of Ganbare Openweight Title: Mizuki Watase (c) venció a Keisuke Ishii (22:31) con un Running Elbow Smash defendiendo el título