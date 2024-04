Las estrellas de NJPW están calentando el choque con AEW en Forbidden Door 2024. Recientemente, Yota Tsuji decía:

«¿Dónde quedó el valor del IWGP? Si Moxley ha aceptado ser el campeón, entonces ciertamente tiene derecho a luchar por el título. El problema es que New Japan Pro-Wrestling no dijo nada al respecto. ¿Qué está pasando? Me pregunto si no sienten ninguna incomodidad al respecto. Solo siento disgusto y malestar.

«[Hobbs] puede ser un gran luchador, pero es extraño que alguien sin conexión con New Japan y que nunca ha estado allí de repente esté desafiando por el título principal, incluso si no gana la [New Japan Cup]. Me pregunto si tiene una visa. Incluso si llegara a ganar el título, ¿podría venir a Fukuoka? Me pregunto por cuánto tiempo seguirán dependiendo de AEW, que no respeta al IWGP. Estamos devaluando el pináculo nosotros mismos, y creo que tenemos que salir de esta situación«.

Todavía no se sabe nada del cartel de luchas del PPV pero Gabe Kidd ha dicho lo siguiente en redes socuales:

“AEW: Where the best wrestle” – SOME GEEK 🤓

I’LL EAT UP ANY AEW SENSHU LIKE IT WAS A BREAKFAST BURRITO IN MANHATTAN BEACH 🌯

2% OF THEIR ROSTER COULD HACK THE NJPW TRAINEE SYSTEM 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

I’LL SCRAP ANY OF THEM RATS AT FORBIDDEN DOOR WHAT’S GOOD

— GABE KIDD (@GabeKidd0115) April 21, 2024