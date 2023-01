La carrera de 10 años de Francisco Trinaldo en UFC llegó a su fin este mes una vez que la compañía decidió no volver a firmar al veterano de 44 años, quien era el último miembro restante de TUF Brasil 1 que aún estaba en la lista. “Massaranduba” tiene sentimientos encontrados en las noticias.

Trinaldo le reveló a MMA Fighting que el UFC se acercó a él sobre la posibilidad de pelear en el UFC 283 en Río de Janeiro el 21 de enero, pero finalmente recibió un resbalón rosa. Dieciséis de sus 26 peleas de UFC han tenido lugar en Brasil, y ahora está listo para buscar un nuevo hogar en las artes marciales mixtas.

“Fue bueno mientras duró. Nos sentimos un poco ofendidos, pero también es bueno para mí porque me da más energía para entrenar. No es que estuviera cansado de pelear en UFC, pero… es bueno que ahora voy a pelear por otras promociones, conocer a otras personas. MMA solo está creciendo, así que dejemos ese sentimiento en el pasado”.

Trinaldo siente que UFC ha “cambiado” en comparación con cuando se unió a la organización en 2012, y la industria fuera de ella solo se está fortaleciendo. Trinaldo, un veterano de 37 peleas profesionales de MMA, está abierto a unirse a compañías como Bellator y ONE Championship, y también le gusta el cheque de $ 1 millón que se paga a los campeones de la temporada en la PFL.

“Pensamos en ese torneo [PFL], cuatro peleas al año, pero cuando peleo, lo hago por amor. Es bueno que me paguen por pelear y dar ese espectáculo, así que también es una buena opción para pensar en el futuro. No todas las promociones pagan un millón. Estamos peleando por mucho tiempo, así que es una buena promoción a considerar”.

Trinaldo obtuvo victorias clave sobre Paul Felder , Yancy Medeiros , Ross Pearson , Jim Miller , Bobby Green y Evan Dunham durante su carrera de 18-8 en el UFC como peso welter y peso ligero. Dijo que puede volver a ganar 155 libras si se lo piden, pero “es un esfuerzo que creo que ya no necesito”.

“Sé que hice un buen trabajo en UFC y sé que haré un trabajo aún mejor en otro lugar. Me siento cada vez más joven en MMA, entrenando con los niños todos los días”.

Ahora que ya es un peleador de UFC, “Massaranduba” cree que su legado es, en última instancia, enseñar a los jóvenes a ser fieles a sí mismos.

“¿Sabes por qué estuve en el UFC durante tanto tiempo? Estuve allí tanto tiempo porque nunca me importó lo que dijeran los demás. La gente solo habla, habla bien o mal, y yo siempre seguí trabajando y haciendo el bien. Es lo que les digo a los niños que me reemplazarán: sean ustedes mismos. Si eres un idiota, sé un idiota, no trates de ser amable. Sé tú mismo, no cambies de máscara. Eso es lo que hice durante toda mi carrera en UFC, siempre fui yo mismo”.