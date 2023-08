Finn Bálor compara a The Judgment Day con The Beatles

Hasta el momento, Finn Balor es el único miembro de The Judgement Day que tiene un combate programado en SummerSlam el 5 de julio en el Ford Field en Detroit, Michigan, ante Seth Rollins. Sin embargo, es muy probable que los otros miembros del grupo puedan aparecer en el evento, incluido Priest, quien es el ganador de Money in the Bank masculino de 2023 y podría cobrar su contrato en cualquier momento.

► Finn Bálor analiza a The Judgment Day

Antes de su gran combate de WWE SummerSlam contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo, Finn Balor fue entrevistado por Sports Illustrated, donde explicó cómo los miembros de The Judgement Day son como una de las bandas musicales más famosas de la historia: The Beatles. Balor siente que es como Paul McCartney, mientras que la campeona mundial WWE, Rhea Ripley, es como el difunto John Lennon, el campeón norteamericano NXT Dominik Mysterio es Ringo Starr y Damian Priest es como el difunto George Harrison.

«Paul no solo era un músico brillante, sino quizás la voz de la razón y el aglutinante del grupo. Rhea, perfecta para John. Llena de carisma natural y una persona muy cariñosa detrás de su aspecto intimidante. Dom y Ringo se explica por sí mismo. Puede que no haya sido el favorito de los fanáticos, pero al igual que Ringo, Dom es el favorito del grupo y aporta mucho humor para todo. Damián siendo George, George ciertamente fue subestimado, pero cuando se le dio la oportunidad, brilló, al igual que Damián con Bad Bunny o en Money in the Bank, siempre demuestra su valor».

The Judgment Day se ha convertido en uno de los grupos más importantes de la actualidad para WWE, y poco a poco van cosechando los resultados. Solo falta que Finn Bálor pueda colgarse el oro, y tendrá una oportunidad inmejorable este fin de semana en SummerSlam.