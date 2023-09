Fiesta mexicana en Los Galeana

El Deportivo Los Galeana se une a las celebraciones luchísticas que se realizarán con motivo de las Fiestas Patrias en México.

► La Lucha independiente celebra el 16 de septiembre

Será el sábado 16 de septiembre en punto de las 17:00 hrs, cuando arranquen las acciones en el popular Deportivo Los Galeana, ubicado en la Delegación Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX.

La empresa independiente Universal Lucha Company presenta su evento «Independencia», donde se llevará a cabo el torneo «¡Viva México! – México vs Resto del Mundo».

El contingente mexicano estará conformado por: Villano V Jr., Brazo de Oro Jr., Ciclón Ramírez Jr., Mictlán, Flamita y Rey Espectro; quienes unirán fuerzas para hacer frente al equipo extranjero: KuuKai, Yutani y La Estrella de Japón, Heddi Karaoui de Francia, Soul Pachuco de Canadá y el exótico Kiki Roberts de los Estados Unidos.

El cartel se complementa con otras cuatro batallas donde una pléyade de gladiadores de la escena independiente se suman a esta gran celebración.

Como aderezo, se contará con la presencia de Hijo de Octagón, quien estará firmando autógrafos antes del comienzo de las hostilidades.

¡No te lo puedes perder!

Las taquillas del deportivo estarán abiertas los días 15 y 16 de septiembre a partir de las 12:00 hrs

El cartel completo queda así:

«Independencia», 16.09.2023

Deportivo Los Galeana, Gustavo A. Madero, CDMX

1. Obelyus y Laskmi vs Alfa Jr y Airam

2. Elemento y Equus vs Nativo y Tony Díaz

3. Steven Manson y Baby Star vs Rey Halcón y Kuruma.

4. Rey Pegasus, Éxtasis y 4 Ases vs Kundra, Elemental y Sodom.

5. Torneo «¡Viva México! – México vs Resto del Mundo»: Villano V Jr., Brazo de Oro Jr., Ciclón Ramírez Jr., Mictlán, Flamita y Rey Espectro vs KuuKai, Yutani, La Estrella, Heddi Karaoui, Soul Pachuco y Kiki Roberts