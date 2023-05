Fialho critica coeficiente intelectual de Buckley

Andre Fialho cree que Joaquin Buckley es un peleador físicamente talentoso, pero su falta de coeficiente intelectual de pelea le impide lograr el éxito dentro del octágono.

Fialho reconoce que Buckley es alguien a quien temer, pero carece de enfoque y concentración en sus peleas. Esto significa que, aunque Buckley puede ser un oponente formidable, su falta de atención y concentración puede ser una debilidad que los oponentes pueden aprovechar.

Es importante que los luchadores mantengan su enfoque y concentración durante toda la pelea para maximizar su rendimiento y minimizar los errores. La falta de concentración también puede ser un signo de fatiga o falta de preparación adecuada, por lo que es importante que los luchadores se preparen adecuadamente antes de cada pelea para asegurarse de que están en su mejor forma física y mental. En general, la capacidad de mantener el enfoque y la concentración es esencial para cualquier luchador que busque tener éxito en el ring.

“Es muy peligroso, muy explosivo, un gran atleta, pero no es muy inteligente cuando pelea. Él no tiene un gran coeficiente intelectual. Puedo decir que no he usado mi coeficiente intelectual en la lucha también, pero he estado trabajando mucho en mi paciencia. Voy a ser paciente en esta pelea y quiero usar mi coeficiente intelectual porque creo que soy un peleador muy inteligente, pero no he podido demostrarlo en la jaula”.

Fialho espera aprovechar al máximo la baja inteligencia de Buckley y salir victorioso en UFC Fight Night 224. Aunque puede parecer una estrategia poco ética, es común que los luchadores busquen aprovechar las debilidades de sus oponentes para ganar una ventaja en la pelea.

Sin embargo, es importante recordar que la inteligencia no es el único factor que determina el éxito en una pelea de UFC. La habilidad física, la técnica y la estrategia también son factores importantes que pueden influir en el resultado de la pelea. Además, subestimar a un oponente puede ser peligroso y llevar a errores costosos.

En lugar de centrarse en la baja inteligencia de Buckley, Fialho debería centrarse en su propia preparación y estrategia para asegurarse de que está en su mejor forma para la pelea. Al final del día, la victoria en UFC Fight Night 224 dependerá de la habilidad y el rendimiento de ambos luchadores.