Fernand López: «Ngannou podría sorprender al mundo contra Fury»

Fernand López cree que su ex alumno Francis Ngannou ya ganó antes de su próximo combate de boxeo contra Tyson Fury.

Aunque la pareja alguna vez tuvo una amarga pelea, desde entonces López ha intentado superar sus diferencias . Ahora, antes del que posiblemente sea el momento más importante de la carrera de lucha de Ngannou, López no tiene más que apoyo que ofrecer, y no le sorprende ver que la apuesta del ex campeón de peso pesado de UFC por sí mismo dé sus frutos.

«Él siempre encuentra la manera de lograrlo, y lo logró. No importa el resultado deportivo, él ya es un ganador«.

“…Cuando tienes derecho a pelear contra el peleador más peligroso del boxeo, en otro deporte sin haber tenido ni una sola pelea de boxeo, entonces lo lograste. Lo hiciste. Eres campeón, ya ganaste. Si sacas todo lo que se hace con las MMA, ¿quién permitirá que alguien que viene de la nada vaya allí y hable con Tyson Fury? Entonces ya lo hizo. Ya es un campeón”.

Ngannou subirá al ring para su debut en el boxeo profesional el 28 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en una pelea sin título contra el campeón de peso completo del CMB, Fury. La pelea finalmente se concretó después de que Ngannou se arriesgara después de alejarse de UFC sin haber perdido su título. No muchos creían que podría lograrlo, pero Ngannou rió el último cuando se hizo el anuncio oficial de la pelea en julio.

Mientras que los apostadores y los expertos ven a “The Gypsy King” como un gran favorito, López no se apresura a descartar las posibilidades de Ngannou de lograr una sorpresa increíble.

“La gente que dice que él tiene cero posibilidades, no lo creo. Creo que puede pasar cualquier cosa. Vimos a Conor McGregor golpeando a (Floyd) Mayweather. Golpear un par de ganchos y la gente decía: «Eso es falso». Porque fue increíble. Alguien que viene de otro deporte, que puede igualar un par de rondas con alguien que es el mejor de los mejores en su único deporte. Eso es una locura. Eso es una locura si realmente lo piensas. Así que es posible que tengamos a Francisco allí dando algunas inyecciones.

“Hay una pequeña, leve parte de probabilidad. Si tiene la oportunidad de golpear la barbilla cuando esté fresco, podría sorprender al mundo. ¿Quién sabe? Entonces, no quiero decir que no hay posibilidades, sino que hay cero posibilidades. Quiero felicitarlo. Muy buena jugada para pasar al boxeo al final del día. Y luego, buena suerte para él porque hay que seguir soñando y puede que sorprenda al mundo”.