¿Existe mejor rival que Miocic para Jones?

Todas las mejores peleas, más interesantes y sin duda más geniales que la UFC tiene que hacer después de su último evento en Las Vegas, NV.

UFC 285 fue el tipo de cartel que construyó la reputación de la UFC para la entrega de arriba a abajo de alta acción de lucha en juego. Jon Jones regresó tras un largo paréntesis para demoler a Ciryl Gane y recordar a todos por qué es uno de los mejores talentos de la historia de las MMA. Alexa Grasso hizo lo imposible y destronó a Valentina Shevchenko. Y Shavkat Rakhmonov dejó muy claro que va camino de hacerse con el título del peso welter en un futuro muy próximo.

Entonces, ¿puede Jones convertirse en un campeón dominante en una división que nunca ha tenido uno? ¿Tendrá que vencer Grasso a Shevchenko dos veces? ¿Tendrá que devolver Bo Nickal su prima de rendimiento si la NSAC anula su victoria en el debut?

Para responder a estas preguntas, y a muchas más, utilizaré la clásica metodología de reserva de combates Silva y Shelby de la UFC de hace años. Eso significa enfrentar a ganadores contra ganadores, a perdedores contra perdedores y a talentos con una trayectoria similar. Esperemos que, siguiendo ese modelo, algunas de estas ideas de combates salgan de la página y lleguen al octágono. Y ahora, ¡a pelear!

Nos guste o no, Jon Jones ha vuelto a la cima y controla firmemente su destino. La UFC parecía no estar dispuesta a negociar con él, los aficionados parecían estar cansados de su constante comportamiento destructivo fuera de la jaula, y sus recientes actuaciones habían parecido cualquier cosa menos especiales.

Merecía la pena preguntarse si Jones iba a volver algún día a la competición, y si podría seguir siendo un luchador de campeonato cuando volviera. En lugar de eso, vimos a Jones conseguir su primer final en un asalto en una década y hacerlo contra el rival más grande y fuerte de toda su carrera. Hizo que vencer a Gane pareciera fácil.

Tras el combate, ya tenía lista una convocatoria: una pelea contra el ex campeón de los pesos pesados Stipe Miocic. Es exactamente el tipo de combate que Miocic ha estado esperando. Considerando especialmente que Blaydes contra Pavlovich está en marcha, también deja a Miocic como la única pelea obvia por el título.

No estoy en absoluto seguro de que Jones no haga que el nativo de Ohio se vea tan superado como lo hizo con Gane, pero tampoco puedo pensar que vaya a ser otra cosa que una reserva imperdible. Jones vs. Miocic es una pelea por el título demasiado fácil para hacer otra cosa.