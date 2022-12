¿Es Paddy Pimblett una estrella PPV? Sean O'Malley opina

Paddy Pimblett está ahora 4-0 en UFC y podría continuar su ascenso en 2023 y O'Malley evalúa el valor de 'The Baddy'

El contendiente del peso gallo de la UFC Sean O’Malley cree que Paddy Pimblett tiene mucho camino por recorrer para ser considerado una garantía en los pago por evento.

Durante un reciente episodio de TimboSugarShow, O’Malley opinó sobre las perspectivas de pago por evento de Pimblett.

«Vamos a ver ahora mismo si Paddy es una atracción«, dijo O’Malley. «Porque está vendiendo este pago por evento. Si a ese pago por evento le va muy bien, demostrará lo atractivo que es Paddy. Creo que si sigue ganando, se convertirá en una gran estrella de pago por evento, pero ahora mismo veremos cómo le ha ido a ese cartel y determinaremos lo grande que es ahora mismo».

Es importante señalar que las cifras de pago por evento de la UFC rara vez se hacen públicas, y sólo se hacen públicas cuando las filtran fuentes internas. Es posible que nunca sepamos cuánta atención atrajo Pimblett al UFC 282.

Del mismo modo, las cifras del UFC 280, que incluyó el mayor combate hasta la fecha de Sean O’Malley contra Petr Yan, aún no se han hecho públicas. El PPV más reciente que incluía a O’Malley y que contaba con estimaciones públicas de compra fue el UFC 269. Oliveira vs. Poirier: Oliveira vs. Poirier, que hizo aproximadamente 500.000 compras.

O’Malley se ha mostrado crítico en los últimos días con la disputa de Pimblett con el periodista de MMA Ariel Helwani. Cree que Pimblett ha hecho más daño que bien a su imagen en medio de la disputa con Helwani.

Pimblett está ahora 4-0 en la UFC y podría continuar su ascenso en 2023. Sin embargo, O’Malley cree que tendremos que esperar y ver para determinar si el valor de Pimblett es tan alto como él dice.