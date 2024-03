Eric Bischoff: «Tony Khan será culpable si AEW no mejora sus ratings»

Eric Bischoff ha hablado, y de nuevo, a atacado a AEW y a Mercedes Moné. El recordado, pero también polémico directivo de WCW y WWE, habló en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, acerca de cómo el pasado miércoles en Dynamite, Moné hizo su primera promo en AEW. Pero, la misma, no dejó a Bischoff con buenas sensaciones.



Además, aseguró que si AEW no logra mejorar los ratings con figuras como Kazuchika Okada y como Mercedes Moné, de quienes se rumora estarían ganando entre 3 y 5 millones de dólares anuales en AEW cada uno, entonces, la culpa recaerá sobre Tony Khan, su estrategia para programar luchas y sus ideas y planes creativos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Mercedes Moné y Tony Khan siguen sin impresionar a Eric Bischoff

«La semana pasada, ya sabes, cuando Mercedes Mone hizo su gran debut, y era muy esperado, todo el mundo en Internet lo sabía, cualquiera que estuviera viendo AEW sabía que el evento, por supuesto, incluyendo los gráficos promocionales del evento, estaba dejando saber a todos que Mercedes Mone iba a estar allí. Hay quienes, dado que la calificación de rating llegó a un nivel, lo llamaré abismal, considerando que se hizo tanto sobre Mercedes y había tanta anticipación dentro de la base de fanáticos de AEW, y no mejoró la calificación del rating. Así que la excusa fue: ‘Bueno, nadie sabía que venía’. ¿En serio? Ok, eso causa risa.

«Pero, vamos a jugar y descubriremos si fue risible o si fue un punto válido porque si las calificaciones no mejoran significativamente, no hay excusa. La excusa la semana pasada fue: ‘Bueno, no fueron promocionadas, nadie sabía que venía’. Nuevamente, estoy lanzando una bandera de salvación en esa lógica. Si los ratings no mejoran después de firmas como la de Moné, la culpa recaerá en la estrategia de programación de luchas y los planes creativos de Tony Khan.

«Ya sabes lo que quieres que suceda al final del programa, conoces el final, retrocede desde ese final y danos un par de puntos argumentales en el camino. Puede ser algo muy sutil, podría ser una mirada sobre su hombro a otro talento, ya sea varonil o femenil, podría ser cualquier cosa. Hay un millón de cosas diferentes que podrías hacer que son mejores que no hacer nada. Tony no sabe cómo producir televisión.



«La primera promo de Moné en la televisión de AEW tiene sus defectos; siento que la promo fue prolongada. No la conozco, ella ha tenido una carrera increíble en la WWE, probablemente fue uno de los talentos más exitosos y valiosos allí. La diferencia, sin embargo, es que en la WWE fue creada, fue manejada creativamente, fue protegida creativamente. Fue horrible la primera promo de Mone… Déjame retractarme, no fue horrible, sino que no fue una promo de una ‘superestrella’. Fue una promo de un personaje de la mitad del cartel, no una promo de toda una veterana. Ciertamente, no fue una promo de una veterana experimentada».