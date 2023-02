Emelianenko en paz con la decisión de retirarse

La leyenda de todos los tiempos del peso completo de MMA Fedor Emelianenko (40-7 MMA, 4-3 BMMA) dejó sus guantes dentro de la jaula en Bellator 290 luego de una derrota por nocaut técnico en el primer asalto ante el campeón Ryan Bader (31-7 MMA, 9-2 BMMA). ) en su revancha del evento principal.

Las cosas fueron mejor para el legendario ruso que la primera vez que los dos pelearon en 2019, cuando Bader noqueó a “The Last Emeperor” en 35 segundos para ganar el título entonces vacante. Esta vez, Bader necesitó un poco más de tiempo, pero solo media vuelta en el Kia Forum, cerca de Los Ángeles.

Bader defendió su título con la victoria y envió a Emelianenko al retiro con una derrota. A los 46 años, Emelianenko parece contento con su decisión.

“Me siento muy bien sobre mi decisión. Mi edad me ayudó a tomar una decisión, en primer lugar, pero todas las lesiones que tuve en el pasado comenzaron a recordármelo. Mi cuerpo no se siente igual que antes. Lo único que haría diferente es vencer a Ryan Bader, pero no sucedió”.

La decisión de Emelianenko de colgar los guantes fue tomada mucho antes del sábado.

Bellator supo durante meses que la próxima pelea de Emelianenko probablemente sería la última. La promotora estaba en proceso de reservar su pelea de retiro frente a sus fanáticos rusos locales en la Plaza Roja de Moscú para lo que habría sido un momento potencialmente histórico en la historia de MMA.

Pero cuando Rusia invadió Ucrania y comenzó una guerra que ahora se acerca a un año, pensar en presentar un cartel en Rusia se convirtió en un ejercicio inútil para Bellator.

Terminó en la costa oeste, en cambio, y hubo una preparación para su despedida, así como muchas luminarias retiradas de MMA de la era temprana de MMA: excombatientes como Mark Coleman, Chuck Liddell, Randy Couture, Royce Gracie y Matt Hughes.

Emelianenko dijo que esos excombatientes le dieron un impulso. Pero también dijo que permanecerá activo en el deporte con el equipo que entrena en Rusia.

“Es parte de mi vida, una de las partes más importantes de mi vida, mi familia y mi equipo”.