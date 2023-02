El significado de ser estelar en UFC Vegas 70

El regreso de Nikita Krylov a la jaula será algo más que un combate más en su dilatada carrera. El veterano peso semicompleto de la UFC competirá este sábado contra Ryan Spann en UFC Fight Night 220, que tendrá lugar en el UFC Apex y se retransmitirá en ESPN+.

Este enfrentamiento de 205 libras sirve como el evento principal del cartel, algo que Krylov (29-9 MMA, 10-7 UFC) está muy emocionado y orgulloso de ser su primer papel estelar en la empresa.

“Es una gran cosa para mí”, dijo Krylov a los periodistas en el UFC Fight Night 220 día de los medios de comunicación el miércoles. “Es la primera pelea estelar para mí. Me siento muy bien. He tenido un gran campamento, una buena aclimatación, y ahora sólo espero al sábado.”

Para Krylov, es algo más que tener su cara en el cartel y poder decir que ha luchado en el combate estelar de un cartel de la UFC. Este combate titular contra Spann (21-7 MMA, 7-2 UFC) es una señal de progresión para Krylov.

“Significa que estoy progresando, que estoy avanzando y que no me estoy quedando en el mismo sitio“, explicó Krylov. “Significa que la organización está viendo lo que estoy haciendo y cree en mí y confía en mí para la pelea estelar en una organización tan importante, así que creo que es genial. Me siento muy bien por ello”.

En cuanto al rival, Krylov también está contento de luchar contra alguien como Spann. Aunque admite que la oportunidad de ser el cabeza de cartel de un cartel fue decisiva para esta pelea.

“Quiero peleas con chicos que están más altos que yo en el ranking porque quiero peleas contendientes, pero cuando mi manager me envió, ‘Tengo pelea estelar para Ryan Spann’, eso es lo primero para mí, así que escucha es una pelea estelar, así que es bueno”, dijo Krylov. “Por eso Spann está bien. Es un tipo duro, una pelea interesante“.