El ‘regreso del año’ según Chael Sonnen

Chael Sonnen elogia a Leon Edwards y Alex Pereira por sus victorias, pero no son su Regreso del Año 2022.

Edwards (20-3 en las MMA, 12-2 en la UFC) vino de atrás para derrotar a Kamaru Usman con una impresionante patada en la cabeza en el UFC 278 y hacerse con el título del peso welter. Edwards perdía por 3-1 en el quinto asalto antes de fulminar a Usman con una perfecta patada a la cabeza. La victoria llegó a falta de 56 segundos para el final del combate.

Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) también perdía por 3-1 antes de remontar y destronar al campeón de peso medio Israel Adesanya en el quinto asalto del UFC 281.

Pero para Sonnen, es la sumisión de Jiri Prochazka sobre Glover Teixeira en UFC 275 la que se lleva su elección. Tras un combate de ida y vuelta, Prochazka sometió a Teixeira a 28 segundos del final. Estaba 3-1 abajo en la puntuación de dos de los tres jueces.

«Fue Prochazka sobre Glover«, dijo Sonnen en su canal de YouTube. «Sólo pensé por lo grande que fue esa pelea, por las veces que parecía que esa pelea iba a ser detenida, y luego el hecho de que obtenemos la ecuación matemática al final de la noche, que es que Glover estaba a 30 segundos de seguir siendo campeón del mundo»

«No tenía que vencer a Prochazka. No tenía que ganar el asalto. No tenía que ganar otra secuencia. No tenía que asestar otro golpe. Sólo tenía que agotar el tiempo. Creo que Prochazka debería haber recibido más crédito».

La pelea de Prochazka (29-3-1 MMA, 3-0 UFC) y Teixeira tuvo varios altibajos en los que cada luchador parecía a punto de acabar. Pero al final, Prochazka fue capaz de superar al brasileño.

La pareja estaba programada para una revancha por el título en el UFC 282, pero Prochazka dejó vacante su cinturón después de que una grave lesión en el hombro que requirió cirugía le dejara fuera de combate indefinidamente.