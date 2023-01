El consejo de Randy Couture a Jake Paul

Randy Couture, miembro del Salón de la Fama de la UFC y analista de la PFL, cree que Jake Paul debería frenar sus ambiciones en las MMA.

Durante una entrevista exclusiva con MMA News, Couture dio su opinión sobre qué tipo de oponente Paul debe apuntar para su debut en las MMA.

“En primer lugar, Anthony Pettis es una clase de peso diferente a la que Jake Paul sería, supongo”, dijo Couture. “Creo que Jake probablemente podría llegar a 170, pero no es un tipo pequeño. Entonces, ¿en qué categoría de peso va a competir? No tenemos una categoría de 185 libras, al menos en este momento en la PFL. Por lo tanto, va a ser un 205 o 170, que va a ser interesante. Usted lo consigue en uno de estos luchadores, pero no un luchador de marquesina …

“Anthony Pettis es una mala elección, honestamente”, continuó Couture. “Para un tipo que hace esa transición del boxeo a las MMA. Creo que es una decisión importante, conseguirle la pelea adecuada. Mira a Claressa Shields en la PFL… era el reto adecuado, sin garantías, y terminó perdiendo una de esas peleas. Así que creo que Jake va a tener que experimentar lo mismo. Una oportunidad para ponerse las pilas, pero como he dicho, a la hora de la verdad tendrá que pelear con tipos de verdad”.

Una crítica a Paul es su reticencia, ampliamente percibida, a enfrentarse a boxeadores experimentados en el cuadrilátero. Ahora, es probable que se enfrente a alguien que haya entrenado en MMA durante un tiempo considerable.

Paul y Couture también tienen quejas comunes con la UFC y Dana White. Paul ha hablado de los salarios de los luchadores y de otros asuntos durante el último año, de forma similar a lo que hizo Couture durante su carrera.

Mientras Couture se prepara para ver a su colega de la PFL Paul entrar en la jaula, cree que el rival ideal sería uno con una experiencia similar.