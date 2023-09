Kamaru Usman aconseja a Israel Adesanya que no se lance a una revancha inmediata con Sean Strickland.

Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) perdió su título de peso medio por decisión unánime en una sorpresa masiva a Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) el pasado sábado en UFC 293. Usman se siente identificado con Adesanya. Usman puede identificarse con Adesanya. Perdió su título de peso welter ante Leon Edwards el pasado mes de agosto y tuvo una oportunidad inmediata de vengar su derrota el pasado mes de marzo en el UFC 286, pero acabó quedándose corto de nuevo.

En retrospectiva, Usman desearía haberse tomado algo de tiempo libre antes de volver a las andadas con Edwards.

«Sí, definitivamente estuve en su posición», dijo Usman en «DC & RC» de ESPN. «Sinceramente, mirando hacia atrás ahora, probablemente me precipité. Probablemente debería haberme tomado un poco más de tiempo libre y entonces todavía tendría garantizada esa oportunidad de ir a pelear por ese título.»

Usman conoce el afán de tratar de rectificar el error, pero advierte a Adesanya contra ello.

«Para Israel, como competidor, estoy seguro de que está sintiendo un poco de esto, también, y pensando, ‘No, este tipo no debería haberme vencido en primer lugar’ al igual que yo sentí», dijo Usman. «Este tipo no debería haber estado ahí conmigo en primer lugar, como sentí yo, y por eso quieres recuperarlo y quitarte esa mancha de encima enseguida. Pero si tienes garantizada esa oportunidad, me gustaría verle tomarse un poco de tiempo, disfrutar de la vida».

Adesanya compitió en cinco peleas por el título en los últimos 19 meses, haciendo cambios relativamente rápidos entre cada una de ellas. Usman aconseja a su buen amigo Adesanya que se tome un tiempo de descanso antes de volver a pelear por el título, algo que él no hizo y por lo que pagó.

«Para Izzy, creo que la actividad podría ser un poco demasiado», dijo Usman. «Izzy ha estado peleando mucho. Entre cuando yo era campeón, yo mismo, Izzy, estuvimos peleando por bastantes pagos por evento. Izzy está en un punto en el que creo que podría tomarse un pequeño descanso, y creo que puede hacer los ajustes necesarios para poder salir ahí fuera y ganar ese combate.»