El clamor de Mick Foley: Sabú merece un reconocimiento mayor

Sin duda alguna, Sabú se destacó como uno de los luchadores más emblemáticos en el mundo del estilo hardcore a lo largo de sus 37 años de carrera en la lucha libre. Sus memorables enfrentamientos en ECW dejaron huella en la mente de numerosos aficionados.

A pesar de haber formado parte de la WWE durante 7 años, es innegable que en los últimos tiempos la lucha libre ha experimentado un incremento significativo de exposición e importancia en Estados Unidos, en contraste con aquel distante 2007, año en que se le vio por última vez luchando en esta compañía.

► Mick Foley resalta el legado de Sabú

Mick Foley, en una reciente edición de su video podcast Foley is Pod, señaló que esta falta de presencia en WWE en la última década es una de las principales razones por las que los fanáticos no hablan tanto de Sabú en la actualidad. Según Foley, es injusto que su popularidad se haya visto afectada por este factor.

El reconocido gladiador considera que es hora de que la afición otorgue el merecido reconocimiento a Sabú. Vale la pena recordar que Sabú ostentó el título de Campeón Mundial de Peso Completo ECW en dos ocasiones, además de haber sido tres veces Campeón Mundial de Parejas ECW, dos veces junto a Rob Van Dam y una vez junto a Taz. Estas fueron sus declaraciones:

“Sabú es otro tipo al que me gustaría ver recibir reconocimiento. Es una lástima que su único crimen haya sido envejecer. Muchas personas que estaban a bordo del tren ya no lo ven, ya no forma parte de la infancia de la gente como nosotros tuvimos la oportunidad.

“La popularidad sube y baja, pero un día te das cuenta, en Halloween, que la gente se disfraza como tú. Ya no eres irrelevante, ahora eres parte de la infancia de las personas. Además, él no tuvo la oportunidad de ganarse el cariño de la gente.

“Entiendo por qué no hablaba. Era el sobrino de The Sheik, y The Sheik, creo, no hablaba o lo hacía muy rara vez. Nunca más que unas pocas palabras. Se mantuvo fiel a ese personaje. Sabú nunca encontró ese otro nivel al que cambiar, que generalmente involucra comedia.

“Ric Flair conectaba con la audiencia de manera más efectiva diez años después de que pasó el mejor momento de su estado físico, cuando hacía comedia. D-Generation X, claramente, mostraba humor con Shawn Michaels y Triple H a medida que envejecían. Sabú no tenía ese otro nivel.

“Desafortunadamente, con el paso del tiempo, ves al mismo tipo hacer las cosas un poco más lento. Los fanáticos pueden ser duros, pueden ser implacables cuando alguien tropieza”.