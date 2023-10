Adam Copeland recuerda The Greatest Wrestling Match

Durante Backlash 2020, Adam Copeland, entonces Edge, y Randy Orton, tuvieron una lucha promocionada como The Greatest Wrestling Match. Ahora, desde AEW, The Rated-R Superstar, que entonces salió derrotado de un combate de casi 45 minutos en el que también se lesionó, aborda aquella magnífica colisión entre los dos exRated RKO en Talk is Jericho.

► The Greatest Wrestling Match

«Es la posición más difícil. Puede que sea parcial, pero creo que es la posición más difícil. Además, no existe algo así. Es totalmente subjetivo. Seguramente tienes una lucha en mente cuando piensas en tu lucha favorita, y yo tengo una en mente, y luego cambia. Este mes, podría ser la lucha de sumisión entre Austin [Steve Austin] y Bret [Bret Hart] en WrestleMania 13. Luego podría ser Nick Bockwinkel y Terry Funk en All Japan».

Cuando le preguntaron cómo Vince McMahon les presentó la lucha, Copeland respondió: «Nos la presentó de esa manera. ‘Tengo a ustedes dos. Van a tener la mejor lucha de lucha libre de la historia’. ‘Sí’. ‘Así deberíamos llamarla’. ‘Oh’. Él es un promotor. Así funciona la mente de un promotor. Yo, como intérprete, pensé que no hay audiencia y que eso no existe. Realmente tuve que darle vueltas a la cabeza y pensar, ‘¿desde qué ángulo afronto esto?’ Simplemente hagamos una carta de amor a la lucha libre. Esa era la idea. ‘Charles [Charles Robinson], necesito que uses una camisa de manga larga y una corbata así’. Quiero que Howard Finkle nos anuncie. Quiero que baje la pantalla antigua del MSG. Ahora, espero que la gente entienda, ‘esto es simplemente un homenaje a lo que hacemos’. Por eso usamos los movimientos finales de otras personas».

Chris Jericho: Jericho aplaudió la perspectiva de Copeland: «Esa es una buena forma de verlo. Es la mejor lucha de lucha libre, la mejor combinación de todas las mejores cosas que amamos de la lucha libre«.

Copeland continuó: «¿Qué más íbamos a hacer? En serio, ¿qué más íbamos a hacer? Teníamos como 50 estudiantes de NXT. Hicimos lo que pudimos con eso. También me divertí. A menudo he escuchado que ‘fue editado’. Lo hicimos una vez, de principio a fin, 48 minutos. No teníamos un límite de tiempo. Llegamos al vestuario y nos dijeron, ‘ustedes duraron 48 minutos’. ‘¿De verdad? Wow, se sintió como 10’. Mi idea tonta fue que si queríamos probar cosas diferentes, ahora podíamos. ¿Y si recogíamos algunas tomas aisladas? Podría ser interesante incluirlas. Estaba tratando de pensar en algo diferente. Llevaba una GoPro en la cabeza y iba a recibir un RKO, así que se sentiría como si estuviera experimentando un RKO en primera persona. Tal vez funcione, tal vez no. Recibí el RKO y realmente intenté cubrir a Randy porque nos habíamos enfriado. Fue después de la lucha, hicimos los 48 minutos, y estábamos grabando cuatro tomas adicionales. Recibí el RKO con una cámara en la cabeza y me desgarré el tríceps. Pasaron una hora y 20 minutos entre tomas. Me pasé. Luego, vi el resultado con las ediciones y no me gustó. Vince lo adoró. Vi los 48 minutos sin editar, seguidos, y me encantó, incluso sin audiencia. Randy y yo tenemos una gran química. Estoy orgulloso de esa lucha, especialmente teniendo en cuenta el escenario y las circunstancias, entrar y seguir intentando hacerlo. Estoy orgulloso de eso».