Earl Hebner rememora su papel en la Traición de Montreal

“Veinte años después… Para ser honesto, creo que ambos lo sabían [Bret Hart y Shawn Michaels]. ¿Por qué ibas a dejar a un hombre ponerte en tu propio movimiento final? Sí, creo que Bret Hart sabía que eso iba a pasar y lo permitió. No voy a mentir más sobre eso. He estado tratando de proteger a Bret. Les puedo apostar que Shawn Michaels sabía al ciento diez por ciento qué iba a pasar. Después de muchos años y muchos rumores, es posible pensar que ambos lo sabían”. Esto decía Earl Hebner, el árbitro del combate, sobre la Traición de Montreal, en 2019.

> Earl Hebner rememora la Traición de Montreal

Tres años después ha vuelto a rememorar lo ocurrido entonces, pero no para compartir su opinión sobre si The Hitman sabía o no lo que iba a pasar sino para afirmarlo. De hecho, en su reciente entrevista en Stories With Brisco and Bradshaw, no solo señala que lo sabía sino que el luchador le hizo una petición. Revela además que fue Gerald Brisco quien le contó lo que sucedería más tarde en el combate por el Campeonato WWE en Survivor Series 1997. Y habla sobre la salida posterior de Bret Hart hacia WCW, lo cual también se conocía previamente.

“Cuando Brisco me dio la noticia… le dije a mi hermano que metiera todas las cosas en nuestro coche. Brisco me lo estaba contando y yo simplemente no sabía qué pensar. Brisco entonces me agarró del brazo y me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Tiene un contrato de $ 3 millones en WCW. ¿Te va a dar algo de eso? ¿Qué vas a hacer?’. Pero yo seguía sin saberlo“.

“Bret Hart me dijo: ‘¿No harás la cuenta de tres contra mí?’. Le dije que no iba a hacerlo. ¡Y no lo hice, puedes ver que no lo hice!”.

“Honestamente, después de hablar contigo [Brisco] sentí que [Hart] estaba robando el elenco. No se preocupaba por nadie,hacía lo que quería hacer y lo que acabó haciendo, y estaba lastimando a todos”.