Dwayne Johnson explica por qué lo emociona ser dueño de The Rock

Enero de 2024 cerró con una gran noticia en torno a Dwayne Johnson y todos sus fans, y esa fue el hecho de que el luchador y actor de Hollywood, había sido nombrado como nuevo miembro del grupo directivo de TKO Group Holdings.

TKO es la empresa que unifica varios de los procesos de trabajo tanto de WWE como de UFC, y con la cual ambas entidades cotizan en la bolsa de New York.

► La importancia de poseer la marca The Rock para Dwayne Johnson

Pero, además, como parte del trato, TKO le cedió a The Rock todos los derechos , tanto de marca como de reproducción, de la marca The Rock, la cual es el nombre con el que Johnson se hizo famoso a nivel mundial, lo cual significa que Rocky puede hacer películas, vender mercancía o cualquier otra cosa que considere, con la imagen y el nombre de The Rock.

Esto es algo inédito, pues es la primera vez que un luchador de WWF o WWE recibe los derechos de marca sobre su personaje de forma voluntaria, sin ir a la corte, como le pasó a Ryback.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, The Rock, de 51 años de edad, le rindió un tributo a su fallecido padre, Rocky “Soulman” Jackson, y allí enfatizó en por qué era importante para él el ser dueño de la marca The Rock. Estas fueron sus palabras:

“Brindemos por este acuerdo sin precedentes e histórico: obtuve la propiedad total del distintivo de The Rock.

“The Rock es un tipo salvaje de los buenos y a veces un completo loco 😈 que me lo ha dado todo, incluido el mejor regalo de todos…

“Convertirme en The Rock me permitió ser yo mismo. Auténtico, real, agradecido y medio loco 😜.

“Poseerlo todo por completo es verdaderamente sin precedentes e histórico, y significa todo para mí y mi familia. Toda la sangre, el sudor y el respeto ganado.

«En algún lugar, mi viejo, el Rock original, «Soulman» Rocky Johnson, está sonriendo desde arriba 🕊️.

«Brindis 🥃 a todos por el apoyo y el cariño a lo largo de los años. Suena loco, pero apenas estamos empezando.

«~ the rock”

#directordelconsejo

#tko

#propiedadtotal

#therock”