Dvalishvili: “Mi mejor amigo es el campeón”

Merab Dvalishvili quiere una oportunidad por el título, pero la rechazará si se le ofrece. Es una situación inusual, una que a menudo se considera pero que nunca experimentan los contendientes de UFC.

Su mejor amigo y principal compañero de entrenamiento, Aljamain Sterling, está en la misma división y resulta ser campeón.

Con su actuación del sábado en UFC Fight Night 221 , Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) podría haberse asegurado una oportunidad por el título con una actuación dominante y asfixiante del ex campeón Petr Yan (16-5 MMA, 8-4 UFC).

Sin embargo, a Dvalishvili, quien ha indicado que la positividad es un pilar de su carácter, no le molestan las circunstancias que lo hacen dejar pasar una oportunidad que muchos otros peleadores aprovecharían en un santiamén.

“Pelearé con cualquiera (otro). Quiero estar ocupado y pelearé con cualquiera. quiero estar ocupado Quien. Quienquiera que el UFC me elija para pelear, pelearé. no tengo ningun problema Este es un buen problema para tener: dos mejores amigos, dos compañeros de equipo. Mi mejor amigo es campeón y yo soy uno de los mejores (contendientes). Este es un buen problema para tener. Estamos limpiando la división”.

El plan colectivo entre el equipo LAW MMA es que Sterling defienda su título el 6 de mayo contra Henry Cejudo en UFC 288 en Newark, NJ. Después de eso, una defensa del título contra Sean O’Malley podría estar en juego.

Si bien se ha insinuado que Sterling podría hacer un intento de peso pluma para alcanzar nuevas alturas en el deporte y despejarle el camino en el peso gallo, Dvalishvili dijo que podría bajar al peso mosca si quisiera, aunque es poco probable.

“Sería un corte difícil, pero es posible. En este momento, me siento cómodo en 135. No quiero hacer ningún cambio en este momento. Es posible porque reduje solo 20 libras. Hago un estilo antiguo. No uso bañera de hidromasaje. No uso cargas de agua. Simplemente hago mis propias locuras y siempre gano peso. No pienso ahora mismo. Es posible para mí hacer 125, pero no veo por qué debería hacerlo ahora”.