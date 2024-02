Dustin Poirier: «Pelea con Nate Diaz se me escapará»

Dustin Poirier está cada vez más decidido a la idea de que su enfrentamiento de 2018 con Nate Diaz será lo más cerca que estará de darle la mano al artista de las bofetadas de Stockton.

Díaz no estaba entre la lista de oponentes que se le presentaron a Poirier durante las conversaciones de UFC que terminaron con él amonestado (y no amonestado, y luego reprogramado ) contra Benoit Saint Denis en UFC 299 . Cada vez que Poirier ha intentado convencer a Díaz para que pelee, ha sido decepcionado.

“Hablamos un poco sobre Nate, pero no creo que lo vayan a traer de regreso. No estoy seguro... no quiero entrar en todas esas cosas”.

«La de Nate se va a escapar, y no sé cuántas peleas me quedan, creo que seis con UFC. Está pasando al boxeo y esas cosas. Simplemente no veo cómo se cruzarán nuestros caminos. Pero sólo quería pelear contra este tipo porque crecí viéndolo”.

Cuando los dos originalmente fueron emparejados para UFC 230 , todavía estaba muy lejos de la cima de la carrera de Poirier. Todavía tenía que reclamar el título interino de peso ligero de UFC, luchar por el título indiscutible o conseguir un par de victorias sobre Conor McGregor .

El currículum de Poirier parece bastante impresionante sin la incorporación de Díaz, pero todavía le molesta el giro de los acontecimientos que llevaron a la cancelación de la pelea, y todavía persisten conceptos erróneos sobre quién tuvo la culpa.

“Me hubiera gustado que sucediera. Pero realmente me gustaría que UFC o Nate fueran honestos y dijeran la verdad sobre por qué esa pelea fracasó, porque todos todavía piensan que me retiré y todo eso».