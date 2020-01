Dustin Poirier: «Noquearía a Nate Diaz»

El contendiente ligero deUFC,Dustin Poirier, dijo a los fanáticos en sus redes sociales que noquearía a Nate Díaz si los dos se encuentran dentro del octágono.

Se suponía que Poirier y Díaz se vincularían en UFC 230, pero la pelea se canceló debido a lesiones. Ninguno de los dos terminó peleando en el cartel. Sin embargo, está claro que Poirier todavía quiere la pelea de Díaz porque sigue sacando su nombre en las redes sociales.

En una nueva publicación de Twitter, un fanático le preguntó a Poirier cómo sería una posible pelea con Díaz si terminaban peleando. Esto es lo que dijo Poirier.

I see me knocking him out https://t.co/bPVvpFe1OL

— The Diamond (@DustinPoirier) January 5, 2020