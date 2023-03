Dricus Du Plessis quiere pelea de contendor No. 1

Dricus Du Plessis cree que le espera algo grande para su próxima salida de UFC. El contendiente de peso mediano cree que se está acercando al oro de UFC luego de su última victoria dentro del octágono.

Du Plessis (19-2 MMA, 5-0 UFC) detuvo a Derek Brunson (23-9 MMA, 14-7 UFC) en la cartelera preliminar del UFC 285 del sábado en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Invicto y con una racha de 5-0 en la empresa, Du Plessis espera tener la oportunidad de pelear por un título o una pelea que lo consiga. Muchos sugirieron al ex retador al título Paulo Costa, a quien Du Plessis había llamado en el pasado, pero el sudafricano cree que lo ha superado.

“Paulo Costa tuvo su oportunidad. Él está detrás de mí en este momento, así que ni siquiera me estoy enfocando en él. Lo llamé antes porque estaba clasificado delante de mí, pero ahora puede hacer fila.

“Sé que tal vez querían hacer la pelea de (Robert) Whittaker contra (Khamzat) Chimaev. No sé cuáles son los planes con Chimaev porque quiere pelear aquí y luego quiere pelear allá. No estoy seguro.

“Creo que están esperando a ver qué pasa con (Israel Adesanya) y (el campeón de peso mediano Alex) Pereira porque si Izzy gana esta pelea contra Pereira, soy el único hombre entre los cinco primeros con el que no ha peleado, así que tiene sentido. Si gana Pereira, no estoy seguro de lo que quieren hacer. Al final del día, debe ser probablemente una pelea de contendiente No. 1 o una oportunidad por el título. Estoy feliz con cualquiera de los dos”.

Du Plessis estaba feliz de mantener un récord perfecto en UFC 285 y recordarles a todos que es uno de los mejores peleadores de la división. Aunque algunos pueden ver su estilo como descuidado, Du Plessis cree que los resultados hablan por sí mismos.

“Es absolutamente increíble viniendo de un equipo en Sudáfrica y con un estilo que la gente piensa, ‘Eh, no es realmente bueno. Bueno, soy el No. 5. Acabo de vencer al No. 5 del mundo. Así que sí, soy tan bueno. Mi equipo, así de buenos somos. Eso es lo que esto significa para mí. No se trata de ganar o estar entre los cinco primeros. No estamos celebrando eso. Pero lo que estamos celebrando es que somos así de buenos”.