Drew McIntyre se llevó la Elimination Chamber varonil

La Cámara de la Eliminación varonil enfrentó a seis poderosos contendientes, los cuales buscaron llevarse el pase a WrestleMania ante Seth Rollins, por el Campeonato Mundial Pesado.

Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens y Logan Paul entraron a la cámara uno a uno y después de varios minutos de acción y ya con los seis gladiadores dentro el ring comenzaron las eliminaciones.

Bobby Lashley made sure he messed everyone up before getting eliminated. #WWEChamber #EliminationChamber

pic.twitter.com/TovINLCyWP

— thewrestlingclassic (@twcworldwide) February 24, 2024