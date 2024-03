Drew McIntyre: «He tenido éxito en WWE gracias al desarrollo de mi personaje»

El dos veces Campeón WWE, Drew McIntyre, fue recientemente entrevistado por CBS Sports, y allí habló acerca de cómo el hecho de haber podido desarrollar su personaje y evolucionar, le ha permitido tener éxito en WWE. Esto, después de revelar los motivos por los que se sintió frustrado a nivel creativo cuando Vince McMahon era el líder creativo en WWE. Tanto éxito que ahora está a pocos días de luchar ante Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Estas fueron las interesantes palabras de McIntyre:

► El Guerrero Escocés sabe cuál es la clave de su éxito actual en WWE

«Es mucho, realmente mucho, tiene que ver con cómo están las cosas ahora. Las cosas eran de cierta manera, y obviamente fue muy, muy exitoso. Mira cuánto creció la empresa. Pero eventualmente, es bueno probar cosas nuevas, obtener una nueva perspectiva y decir, ‘Está bien, dejemos que los intérpretes se lancen. Probemos cosas que nunca se han intentado. Tal vez involucremos personajes en múltiples historias al mismo tiempo, en lugar de solo historia A e historia B, y el resto son simplemente luchas al azar en la cartelera. Todo tiene significado, todos tienen significado, y podemos cruzar estos personajes, no importa si son ambos malos, no importa si son ambos buenos».



«En este momento, es simplemente, ‘¿Cuál es tu punto? ¿De dónde viene este personaje? Oh, esto es interesante.’ Mientras sea una televisión interesante, televisión convincente, te toca emocionalmente. Eso es todo lo que importa y realmente debería importar. Es asombroso ver cuántas personas han podido destacarse, y cada vez que suena la música de alguien, los fanáticos saben, ‘Oh, ese es fulano. Están aquí por esto, significan algo’. No ha sido así probablemente desde finales de los 90, principios del 2000, donde todos, sin excepción, significaban algo».