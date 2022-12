El peso ligero de UFC, Drew Dober , quiere una oportunidad contra su compañero Michael Chandler. Recién salido de su nocaut en Fight of the Night de Bobby Green el sábado pasado en UFC Fight Night 216, Dober (26-11 MMA, 13-6 UFC) llamó al contendiente en ascenso Jalin Turner .

Pero otro nombre con el que a Dober le encantaría hablar es el ex campeón de Bellator y retador al título de UFC Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC), quien ha estado haciendo campaña para dar la bienvenida a Conor McGregor de regreso al octágono.

I love competing against guys I respect and I've been a fan of his for years. If Conor refuses I'm ready for the violence pic.twitter.com/4mkxihiCyV

— Drew Dober (@DrewDober) December 21, 2022