Según el campeón de peso mosca de la UFC, Deiveson Figueiredo, el mayor cambio en su tres veces rival Brandon Moreno a lo largo de su trilogía es el nivel de miedo.

“Soy la pesadilla de Brandon“, dijo Figueiredo a los periodistas, incluido MMA Junkie, en la rueda de prensa previa al combate del UFC 283 del miércoles. “Desafortunadamente, esta es la única pelea que la UFC tiene para vender: Deiveson Figueiredo contra Brandon Moreno. … Creo que la mayor diferencia es el miedo que me tiene. No me soporta y creo que eso es lo que marca la mayor diferencia”.

La serie de por vida entre Figueiredo (21-2-1 MMA, 10-2-1 UFC) y Moreno (20-6-2 MMA, 8-3-2 UFC) está igualada a 1-1-1. Los dos luchadores empataron la primera vez. Moreno ganó la revancha por sumisión. Después, Figueiredo derrotó a Moreno por decisión unánime. Durante este tiempo, la popularidad de ambos hombres aumentó, pero en particular la de Moreno, que se convirtió en el primer campeón mexicano en la historia de la promoción.

Grandes multitudes de aficionados mexicanos se aseguraron de asistir y hacer notar su presencia en los dos enfrentamientos directos más recientes, que tuvieron lugar en Glendale, Arizona, y Anaheim, California.

Esta vez, sin embargo, Figueiredo peleará en casa por primera vez desde febrero de 2018, cuando peleó contra John Moraga.

“Ya peleé contra Brandon tres veces”, dijo Figueiredo. “En sus últimas dos peleas, siento que fue 85 por ciento mexicano. Ahora está peleando en Brasil. Todo el público me va a apoyar. Va a ser muy diferente. Toda la nación de Brasil va a estar apoyándome”.

“… Hago peleas emocionantes. Hago peleas emocionantes. Teniendo al pueblo brasileño, voy a poder ver la alegría en sus caras estando allí. Voy a entrar ahí para ganar. Voy a dar un espectáculo. Realmente voy allí para dar un espectáculo a todos, a todos los brasileños que van a estar allí”.