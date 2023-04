DC actualiza su rivalidad con Jon Jones

El comentarista de la UFC Daniel Cormier ha confirmado que su rivalidad con Jon Jones ha terminado oficialmente.

“Hablamos de las familias de cada uno, pero en los momentos más oscuros, cuando falleció su madre, cuando falleció mi padre, envió un mensaje. Realmente lo hizo”.

Declaró Daniel Cormier al reflexionar sobre su rivalidad con Jon Jones.

“Incluso en ese momento, aprecié eso. Por todo lo que hemos pasado, aprecié que enviara ese mensaje. Igual que yo envié un mensaje para su madre porque entendemos lo que es la familia.”

Y continuó: “Sí, me envió un mensaje cuando falleció mi padre y cuando falleció mi madre. Lo hizo, hay bondad en ese tipo, realmente la hay. Hay bondad en él, pero no he tenido la oportunidad de verla. Pero, ya veremos lo que trae el tiempo… Todos hemos cometido errores como para que le tiremos piedras, ya sabes, por eso en esos momentos oscuros nunca intenté echarle la culpa.”

“Tuvimos una gran rivalidad, pero eso ya es cosa del pasado. No soy un peleador, eso es cosa del pasado. No soy un peleador, y ahora mismo no le guardo rencor. El único problema es que no siento la necesidad, porque ¿cuál es el punto [en la reunión con Jones]? … Creo que Jones y yo estar en el teléfono para la reunión de peleadores y no gritar o maldecir o lanzar insultos el uno al otro, eso es un paso positivo. En ese paso positivo, es suficiente, porque no tengo nada que soltar. He seguido adelante, pero nunca se sabe lo que trae el tiempo“.