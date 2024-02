El penúltimo combate de Nick Aldis antes de unirse a la WWE como Gerente General de SmackDown fue contra Davey Boy Smith Jr. en WCPBTW The Great Fall Bash 2. No fue la única vez que compartieron cuadrilátero pues lo habían hecho en dos ocasiones en 2022, una en un mano a mano en Dungeon Wrestling WrestleWeen y la otra formando ambos con Doug Williams el equipo The Commonwealth Connection contra The Cardona Family (Matt Cardona, Mike Knox y VSK) en NWA Powerr.

► Davey Boy Smith Jr. de Nick Aldis

No parece probable que vayan a volver a encontrarse en las cuerdas habida cuenta del trabajo actual de Aldis en WWE así como que esta misma compañía despidió a «The Canadian Bulldog» en 2021. Sin embargo, este querría hacerlo según expone en su reciente entrevista en In The Weeds.

«Nick es un atleta fantástico, un gran luchador, un verdadero regreso a lo que creo que la vieja escuela y la tradición de la lucha libre profesional representan en los pesos pesados. Es ciertamente un hombre que se comporta con clase y honor. Desafortunadamente, la última vez que nos enfrentamos en el cuadrilátero, salí perdiendo. Pero tal vez, algún día, tendremos una tercera lucha.

«En la primera ocasión, perdí el Campeonato de Peso Pesado Stu Hart ante Nick para Dungeon Wrestling en octubre de 2022. Estábamos preparando una revancha por el campeonato, y todo sucedió con mi estómago y él fue contratado por la WWE. Iba a ser su última lucha de nuevo, conmigo, en Dungeon Wrestling, pero esto sucedió con mi estómago, así que se canceló por completo, lo cual me decepcionó, pero ¿qué puedes hacer? Estas cosas pasan.

«Era algo que habíamos estado construyendo durante todo un año. Los fanáticos de Calgary me veían regresar, y estábamos reconstruyendo el territorio y una trama de un año conmigo y Nick con la esperanza de derrocarlo. Sucedió algo con mi estómago, y del lado bueno, Nick fue contratado por la WWE, así que no sucedió. Esa fue una lucha por la que estaba decepcionado. Nick es un gran talento y le deseo todo lo mejor«.