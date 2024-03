Dave LaGreca no sabe por qué Tony Khan no volvió a Busted Open Radio

Aunque desde 2022 y durante un año, el presidente de AEW, Tony Khan, aparecía semanalmente en el programa de radio Busted Open Radio de Sirius XM, dirigido por Dave LaGreca, ya ha pasado más de 4 meses desde que Khan no volvió a aparecer en este programa, en donde opinaba de todo lo relacionado con la lucha libre actual, no solo con AEW, y dejaba bastantes opiniones, algunas controvertidas, otras no, que daban muchísimo de qué hablar entre los aficionados.

Con respecto a la ausencia de Khan en Busted Open Radio, LaGreca fue invitado recientemente por Konnan a su podcast denominado Keepin’ It 100, y allí reveló que no sabe por qué razón Khan no volvió a aparecer en su Busted Open Radio. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► No se sabe por qué Tony Khan no volvió a hablar en BUsted Open Radio

«Tony Khan solía aparecer regularmente en Busted Open Radio los miércoles para promocionar AEW Dynamite, pero no ha estado en el programa en meses. No sé por qué. Teníamos una sección semanal. Durante más de un año, venía todas las semanas. Pensé que era una gran relación y el hecho de que estábamos teniendo al propietario y presidente de una empresa importante en el aire. Y luego también estábamos dedicando 30 minutos de tiempo al aire para promover el programa de esa noche. Así que pensé que era una gran relación. Pensé que éramos muy respetuosos. No creo que esa sea la razón. Sinceramente, no sé por qué dejó de hacerlo. Me encantaría que volviera».

Al escuchar esto, Konnan dio una teoría de por qué Khan no volvió a aparecer en Busted Open Radio:

«Una vez vi un programa de Busted Open Radio donde Tommy Dreamer estaba criticando constructivamente algo en el programa de AEW. Tony Khan cree que todo es un ataque personal».