Dariush y la situación de McGregor con USADA

Beneil Dariush cree que Conor McGregor se retiró del grupo de pruebas de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) por una razón.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) aún no ha sido examinado por la USADA desde que se rompió la pierna en una derrota por TKO ante Dustin Poirier en julio de 2021. Se espera que se enfrente a Michael Chandler a finales de este año, pero McGregor aún no se ha reincorporado al programa.

McGregor sugirió que con dos pruebas limpias estaría listo para ir, pero la USADA respondió con una declaración para volver a aclarar las reglas, que implican seis meses en el grupo de pruebas antes de que McGregor sea elegible para regresar. La UFC puede renunciar al período de prueba de seis meses en “circunstancias excepcionales”, pero Dariush es escéptico de toda la situación.

“Creo que Conor está haciendo trampa“, dijo Dariush en una entrevista con The Schmo. “En realidad, si quieres arreglar tu rodilla o quieres arreglar tu pierna y obtener ciertas hormonas de crecimiento o lo que sea que él esté haciendo, puedes obtener una exención terapéutica. Puedes hablar con la USADA y obtener una exención terapéutica, pero no puedes añadir nada más. Sea lo que sea lo que te pongas, tienes que declararlo con ellos y resolverlo“.

“Para ser honesto, esto es una tontería. El hecho de que digan: ‘Oh, mientras esté haciendo esto, no puede someterse a las pruebas ahora mismo debido a su pierna’. No, puedes seguir haciéndote las pruebas. Sólo tienes que declarar y decir: ‘Oye, esto fue una exención terapéutica’. Pero ese no es el caso (con McGregor). Incluso puso ‘retiro’ (en los formularios), así que se retiró, supongo. La USADA ha dicho recientemente que cuando sales del retiro, necesitas seis meses y dos pruebas limpias. Así que esto es basura. Pero así es el juego”.

Justo cuando Dariush terminaba su entrevista, el aspirante al peso ligero fue sorprendido con la visita de Jeff Novitzky para homenajearle por su hito de 50 controles antidopaje limpios de la USADA. Dariush se enfrentará a Charles Oliveira en la pelea estelar del UFC 288 el 6 de mayo.