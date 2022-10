Dariush no rogará por una oportunidad titular

Beneil Dariush insiste en dejar que sus peleas hablen por sí mismas. Dariush se enfrenta a Mateusz Gamrot en el cartel principal de UFC 280 del sábado en el Etihad Arena en Abu Dhabi.

Inicialmente sirviendo como respaldo para la pelea por el título de peso ligero vacante entre Charles Oliveira e Islam Makhachev, Dariush luego descubrió que el campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski, fue elegido en su lugar. Una victoria sobre Gamrot lo convertiría en octavo consecutivo para Dariush, pero no espere que tome el micrófono y exija una oportunidad por el título.

“No soy un mendigo. Hice todo lo que tenía que hacer, y si gano esta pelea, Dios mediante, lo haré, no tengo nada más que demostrar. Entonces, si quieren darme la oportunidad por el título, genial. Si no me lo quieren dar, genial. Sé quién soy y sé lo que quiero, y sé lo que voy a hacer, y eso es pelear. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, si no es el título, encontraremos a alguien más”.

Dariush no estaba seguro de si valía la pena pesar 155 libras en punto para llegar al peso del campeonato si ya no es el respaldo para la pelea por el título. Pero después de pensarlo dos veces, cree que debería, por si acaso.

«Mientras estoy cortando, ya veremos. Si llego a 156 y estoy peleando, es posible que no lo haga. … Sí, creo que voy a apuntar al 55, pero ya veremos».