Dariush confía en mostrar mejor versión en revancha con Oliveira

Beneil Dariush cree que vencería a Charles Oliveira en una revancha. Dariush (22-5-1 MMA, 16-5-1 UFC) vio cómo Oliveira (34-9 MMA, 22-9 UFC) rompía su racha ganadora de ocho peleas con una derrota por nocaut técnico en el primer asalto en mayo pasado en UFC 289.

Con la victoria, “Do Bronx” obtuvo una oportunidad por el título en una revancha contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 294 el 21 de octubre en Abu Dhabi. Aunque llevó la pelea a la lona temprano, Dariush cree que tuvo una mala noche contra Oliveira.

«Sí, no es la primera vez que pierdo, y no es la primera vez que me reconstruyo. Lo he hecho antes. Para ser honesto contigo, no estoy seguro de por qué la pelea salió como salió. Pero como, no sentí que algo faltaba esa noche.

“Voy a arreglar eso, voy a resolverlo y voy a mostrar una mejor versión con seguridad. Realmente creo, peleamos de nuevo, gano esa pelea. Entonces, tengo que trabajar duro… Era tan fuerte como pensé que iba a ser”.

Dariush no es ajeno a los contratiempos. Acumuló una racha ganadora de ocho peleas después de no ganar en tres peleas consecutivas, incluida una sorpresiva derrota por nocaut ante el debutante Alexander Hernández. Dariush planea recuperarse de manera similar. El peleador de 34 años señaló al campeón de peso gallo Aljamain Sterling como inspiración.

“Podría inventar tantas excusas, ¿verdad? Pero luego tomo un momento atrás y miro a tipos como Aljamain. Con él y, ¿Quién era el tipo con el que luchó? Marlón Moraes. Mira lo que hizo desde entonces. No estoy demasiado estresado por eso. Solo sé que puedo reconstruir y podría mostrarle al mundo que soy el mejor”.