Daniel Rodríguez: “Ian Garry no está listo para mí”

Daniel Rodríguez cree que su oponente del sábado puede tener demasiada publicidad detrás de su nombre, y quiere mostrar que la atención está puesta en el tipo equivocado.

Rodríguez (17-3 MMA, 7-2 UFC) se enfrenta al invicto prospecto irlandés Ian Machado Garry (11-0 MMA, 4-0 UFC) en una pelea destacada en el cartel principal de UFC en ABC 4 el sábado en el Spectrum Center en Charlotte. NC .

Rodríguez tuvo un gran impulso detenido en noviembre pasado cuando fue sometido por Neil Magny y se rompió una racha ganadora de cuatro peleas. En esa racha se incluyeron victorias contra nombres de primer nivel como Mike Perry, Li Jingliang y el ex retador interino al título de peso ligero Kevin Lee.

Antes de eso, las únicas dos derrotas de Rodríguez fueron una decisión dividida en 2017 y una derrota ante Nicholas Dalby después de que comenzara su permanencia en UFC 3-0. Pensó que iba a tratar de recuperarse contra el destacado jiu-jitsu Gunnar Nelson hasta que Nelson se retiró con una lesión.

“(Quiero) simplemente recuperarme de mi última pelea, en mi opinión, mi primera derrota real. Estoy solo trabajando en mis agujeros y tratando para recuperarme y volver más fuerte.

“Es un enfrentamiento un poco mejor: un campo de entrenamiento completamente diferente. Mi última pelea (contra Magny) fue mucho forcejeo, y esta fue como, ‘Puedo hacer lo que amo hacer, concentrémonos en golpear’”.

Garry es considerado uno de los mejores prospectos en la división de peso welter de UFC. “The Future” tiene solo 25 años y entrena en Kill Cliff FC en el sur de Florida con el reconocido entrenador de ataque Henri Hooft. Contra Rodríguez, el ex campeón de Cage Warriors tiene posiblemente su prueba más dura y lograda hasta el momento, particularmente en valor de nombre después de las peleas de UFC contra Jordan Williams, Darian Weeks, Gabe Green y Song Kenan.

“Solo había escuchado su nombre una vez. Realmente no le di mucha importancia. La única razón por la que acepté esta pelea es que me llamó en una publicación en las redes sociales diciendo que podía superarme. Así que voy a obligarlo a eso. … Siento que todavía es muy verde y joven en el juego y en el deporte. Siento que soy su enfrentamiento más difícil hasta la fecha. Realmente no ha peleado con nadie, de verdad. Todavía es joven y necesita que lo humillen, y yo estoy aquí para humillarlo.

“No se trata realmente de su habilidad. Quiero decir, él tiene un conjunto de habilidades bastante bueno. No creo que esté preparado para ello. Él no es un fenómeno. Él no está noqueando a los tipos. No es como si tuviera un poco de exageración fuera de él. Siento que lo están fortaleciendo y estoy aquí para quitarle todo eso”.

Rodríguez dijo que cree que será un enfrentamiento de pie, una de esas peleas proverbiales de Pelea de la noche en papel. Garry ha sido favorito de al menos 2-1 en todas sus peleas de UFC hasta ahora; los apostadores lo tienen alrededor de -250 contra Rodríguez, y era un favorito de más de 7-1 antes de su victoria por nocaut técnico en el tercer asalto sobre Kenan en marzo, en el que tuvo que recuperarse. Pero Rodríguez se pregunta si Garry no estará listo para su golpe.

“Veo un golpe: un (golpe) para un (golpe), uno para los fanáticos. No creo que haya sido golpeado tan fuerte como yo podría golpear. Soy un perro de verdad ahí dentro, y me va a tener en la cara todo el tiempo. Pude verlo retroceder y huir de mí todo el tiempo.

“Su último oponente, (Kenan), odio decirlo, pero es uno de esos tipos a los que se supone que debes vencer a ese tipo. Destruiría a ese tipo si peleara contra ese tipo y (Kenan) lo dejara caer. Eso solo sirve para (mostrar) que es un poco sospechoso, su barbilla y su nivel de experiencia. Superó eso y pudo ganar la pelea, pero creo que en una situación en la que está peleando con un perro real como yo, no entreno para pelear. Entreno para terminar, y tengo mucho en juego en esta pelea. Vengo de una derrota, y no peleé contra Gunnar Nelson, pero sentí que había estado en un campo de pelea. He estado en un campamento de lucha muy largo y estoy más preparado que nunca. He sido el más consistente y el más dedicado que he estado en una pelea en mucho tiempo.

“No me presiono a mí mismo. Digo que tengo mucho en juego en esto porque tengo mucho planeado para el futuro. Estoy pensando en el futuro. Planeo demostrar que soy el mejor peleador. Pertenezco a mi posición y él no está listo para mí”.