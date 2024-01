Daniel García: «Espero que la gente me respete más»

¿Quién no respeta a Daniel García? El joven luchador siente que muchos no, aunque espera haberse ganado a unos cuantos durante el AEW Continental Classic. No tuvo éxito en el torneo, de hecho, quedó último de la Liga Azul tras solo ganar un combate y perder los otros cuatro, pero sí puede decirse con total seguridad que ahora los fanáticos lo aprecian más que antes, y antes ya se estaba creando una base de ellos por su talento en las cuerdas y su cada vez más brillante carisma.

► El respeto a Daniel García

«Sin duda, creo que más personas han tenido la oportunidad de ver lo que puedo hacer en el último mes. Cuando ingresé a AEW, se me presentaron muchas oportunidades importantes desde el principio, y estoy profundamente agradecido por ello. Como mencioné, las oportunidades aquí se vuelven cada vez más difíciles de conseguir cada semana. La plantilla crece constantemente, lo cual es genial. La competencia es asombrosa.

«Sin embargo, también significa que hay menos oportunidades. Pasé un año sintiendo una gran hambre de oportunidades y solo quería más. El Continental Classic es algo extremadamente valioso para un luchador de televisión, tener la posibilidad de luchar durante cinco semanas seguidas en televisión.

«Poder mostrar lo que puedo hacer durante cinco semanas consecutivas, noche tras noche, contra algunos de los mejores luchadores del mundo, creo que tiene un valor incalculable. Vale millones y millones de dólares. Definitivamente creo que he logrado mostrarle a más personas lo que puedo hacer. Espero que la gente ahora tenga más respeto por mi nombre«.

Cuál va a ser el siguiente paso de Daniel García es una incógnita pero sin duda será interesante. Es uno de los mejores jóvenes de AEW -tranquilamente podría ser nombrado como uno de los «Pilares del Futuro» y algún día podría ser una de las principales figuras de la empresa. De hecho, ese es el objetivo que tiene, o al menos uno de ellos.